曾安業 - 京港創科十五五布局 | 安業興邦

今年作為「十五五」規劃開局之年，高質量發展的藍圖正徐徐鋪展。對香港而言，這不止是一份國家發展藍圖，更是一張關於自身定位與未來發展的「行動指引」，及早謀劃布局，充分發揮潛質，將制度優勢轉化為實際動能，成為當前最重要的課題之一。



基於這樣的思考，我近日向北京市政協提交了《關於深化京港產學研協同 助力北京建設國際創新科技中心的提案》。這項提案，不僅是為首都科創建言獻策，同時亦是為香港開拓更廣闊、更可持續的發展空間。



北京作為全國科創高地，全社會研發經費投入強度達6%，「三城一區」創新格局持續優化，中關村科學城建設縱深推進，人工智能、量子科技等新質生產力加速壯大。而香港作為內聯外通的「超級聯繫人」和「超級增值人」，則在市場化、國際化擁豐富經驗，在知識產權保護、國際市場對接、科技金融服務等領域優勢突出，科技園、河套區等創科平台潛力無限。只要兩地打通經胳，雙劍合璧，定能成為國家科技自立自強「全國一盤棋」中的攻關主力量。



所以，我在提案中特別提出三項具體建議：



第一，以現時香港的「出海專班」為依托，拓展服務範疇，建立「北京研發+香港轉化+國際落地」全鏈條協作機制。具體來說，專班新增科創成果國際轉化服務模塊，為量子科技、生物製造等前沿領域成果提供國際標準認證、專利跨境布局、海外場景對接等一站式支持；同時通過專班組織北京科企參與國際科創展，精準對接「一帶一路」沿線國家技術需求，打通成果出海「最後一公里」。



第二，建構「京港科創人才互訪計劃」，加強兩地科研、學術機構合作，北京市選派科研骨幹通過專班赴港，學習國際科研管理、成果轉化經驗，同時邀請香港科研人才、產業專家參與北京重大科技項目攻關，一方面助力北京建設高水平人才高地，一方面有利香港吸收累積寶貴經驗，為邁上新台階儲力。



第三，利用香港國際金融中心的融資優勢，試點探索京港科創融資新工具，例如設立京港科創合作專項基金，重點支持中試階段成果轉化，擴大產學研轉化資金渠道；整合北京證券交易所與香港資本市場優勢，通過專班搭建「培育—融資—上市」全鏈條服務，不僅豐富北京科創企業融資方式，更能為香港資本市場注入優質創新資源。



「十五五」開局，既是國家的新篇章，也是香港重新確立創科定位的歷史機遇。只要方向清晰、機制到位，香港完全有條件在國家科技自立自強的進程中，發揮不可替代的作用，並為自身經濟轉型與長遠發展，打開一條更穩健的新路。



曾安業