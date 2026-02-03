Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾安業 - 京港創科十五五布局 | 安業興邦

安業興邦
安業興邦
曾安業
2小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

今年作為「十五五」規劃開局之年，高質量發展的藍圖正徐徐鋪展。對香港而言，這不止是一份國家發展藍圖，更是一張關於自身定位與未來發展的「行動指引」，及早謀劃布局，充分發揮潛質，將制度優勢轉化為實際動能，成為當前最重要的課題之一。

　　基於這樣的思考，我近日向北京市政協提交了《關於深化京港產學研協同 助力北京建設國際創新科技中心的提案》。這項提案，不僅是為首都科創建言獻策，同時亦是為香港開拓更廣闊、更可持續的發展空間。

　　北京作為全國科創高地，全社會研發經費投入強度達6%，「三城一區」創新格局持續優化，中關村科學城建設縱深推進，人工智能、量子科技等新質生產力加速壯大。而香港作為內聯外通的「超級聯繫人」和「超級增值人」，則在市場化、國際化擁豐富經驗，在知識產權保護、國際市場對接、科技金融服務等領域優勢突出，科技園、河套區等創科平台潛力無限。只要兩地打通經胳，雙劍合璧，定能成為國家科技自立自強「全國一盤棋」中的攻關主力量。

　　所以，我在提案中特別提出三項具體建議：

　　第一，以現時香港的「出海專班」為依托，拓展服務範疇，建立「北京研發+香港轉化+國際落地」全鏈條協作機制。具體來說，專班新增科創成果國際轉化服務模塊，為量子科技、生物製造等前沿領域成果提供國際標準認證、專利跨境布局、海外場景對接等一站式支持；同時通過專班組織北京科企參與國際科創展，精準對接「一帶一路」沿線國家技術需求，打通成果出海「最後一公里」。

　　第二，建構「京港科創人才互訪計劃」，加強兩地科研、學術機構合作，北京市選派科研骨幹通過專班赴港，學習國際科研管理、成果轉化經驗，同時邀請香港科研人才、產業專家參與北京重大科技項目攻關，一方面助力北京建設高水平人才高地，一方面有利香港吸收累積寶貴經驗，為邁上新台階儲力。

　　第三，利用香港國際金融中心的融資優勢，試點探索京港科創融資新工具，例如設立京港科創合作專項基金，重點支持中試階段成果轉化，擴大產學研轉化資金渠道；整合北京證券交易所與香港資本市場優勢，通過專班搭建「培育—融資—上市」全鏈條服務，不僅豐富北京科創企業融資方式，更能為香港資本市場注入優質創新資源。

　　「十五五」開局，既是國家的新篇章，也是香港重新確立創科定位的歷史機遇。只要方向清晰、機制到位，香港完全有條件在國家科技自立自強的進程中，發揮不可替代的作用，並為自身經濟轉型與長遠發展，打開一條更穩健的新路。

曾安業

最Hit
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
15小時前
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
影視圈
11小時前
遭母親偷金替胞弟買樓 網民勸港男報警「大義滅親」 律師：將財物歸還不減刑事責任
遭母親偷金替胞弟買樓 網民勸港男報警「大義滅親」 律師：將財物歸還不減刑事責任
社會
10小時前
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
2026-02-01 22:30 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
11小時前
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
生活百科
11小時前
長者北上養老︱「廣東院舍照顧服務計劃」安老院再增2間！達1條件每月可獲$5000資助任揀深圳/廣州/東莞
長者北上養老︱「廣東院舍照顧服務計劃」安老院再增2間！達1條件每月可獲$5000資助任揀深圳/廣州/東莞
生活百科
10小時前
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
飲食
9小時前
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
生活百科
11小時前
冷空氣殺到，廣東最低氣溫僅5.6℃，市民穿上厚衣物。 中新社
北上注意｜冷空氣殺到 廣州最低氣溫僅5.6℃
即時中國
2026-02-01 15:25 HKT
更多文章
曾安業 - 當電視成為橋樑 | 安業興邦
當翻新亮滑的木門被緩緩推開，斑駁的牆粉不再飄落，取而代之的是透過明亮落地窗灑進的暖陽，照映在三張交織着淚水與笑容的臉龐上。在日本高知縣的半世紀深山老屋內，「中越家」長姊善美那雙顫抖的手，撫摸着的不僅是新牆，更是那份近乎神蹟的救贖。 　　以上是HOY TV王牌外購節目《空間改造王》第39至41集「苦命三姊弟」的感人故事內容。 　　67歲的中越善美與二弟稔和三妹節子童年坎坷，父母離異後相繼
2026-01-27 02:00 HKT
安業興邦