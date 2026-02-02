李丞責 - 生肖更替 立春為準 | 李丞責博士玄學信箱

問：李博士您好，坊間對生肖分界一直有不同說法。以2026年為例，有人以立春（2月4日）作為蛇、馬之分，也有人認為一定要等到大年初一才算馬年。究竟哪一種才是「正確」？若小孩在立春後、大年初一前出生，又應該如何判斷生肖？

針對生肖更替的界定，這不僅是民間習俗與命理學的觀點差異，更涉及中國曆法中「陰陽合曆」的智慧。



在傳統玄學與八字命理中，生肖的變換必須以「立春」為準。以2026年丙午馬年為例，立春交節時間為西曆2月4日凌晨4時02分。換言之，凡是在2月4日交節後出生的小孩，即便當時還未過農曆新年，在命理上已正式踏入「馬年」，而非屬蛇。



為何要以「立春」為依據？這源於中國古代的干支曆。生肖本質上是為了標記地支（子、丑、寅、卯等）。而干支紀年是依據地球繞太陽運行所形成的二十四節氣而定，屬於以太陽運行為核心的紀年方式，二十四節氣精確反映了太陽在黃道上的位置，「立春」正是太陽到達黃經315度時，象徵着萬物起始、歲次更迭。



相反，大眾認知的「年初一」屬於農曆（陰曆），是根據月亮圓缺周期來定的，主要用於安排祭祀與節慶。由於陰曆與陽曆存在時間差，便出現了「歲首」與「立春」不一致的情況。



若僅是日常生活、茶餘飯後的社交話題，沿用「年初一換生肖」的習慣確實無傷大雅。然而，若涉及八字算命、擇日、風水布局等嚴謹的玄學計算，則必須回歸天體運行的節氣準則。若誤將立春後、年初一前出生的「馬寶寶」當作「蛇寶寶」，其八字中的年柱將會變得不正確。



總括而言，2026年2月4日至2月16日期間出生的孩子，其正確生肖為馬。



李丞責