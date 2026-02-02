Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞責 - 生肖更替 立春為準 | 李丞責博士玄學信箱

李丞責博士玄學信箱
李丞責博士玄學信箱
李丞責
4小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

問：李博士您好，坊間對生肖分界一直有不同說法。以2026年為例，有人以立春（2月4日）作為蛇、馬之分，也有人認為一定要等到大年初一才算馬年。究竟哪一種才是「正確」？若小孩在立春後、大年初一前出生，又應該如何判斷生肖？

　　針對生肖更替的界定，這不僅是民間習俗與命理學的觀點差異，更涉及中國曆法中「陰陽合曆」的智慧。

　　在傳統玄學與八字命理中，生肖的變換必須以「立春」為準。以2026年丙午馬年為例，立春交節時間為西曆2月4日凌晨4時02分。換言之，凡是在2月4日交節後出生的小孩，即便當時還未過農曆新年，在命理上已正式踏入「馬年」，而非屬蛇。

　　為何要以「立春」為依據？這源於中國古代的干支曆。生肖本質上是為了標記地支（子、丑、寅、卯等）。而干支紀年是依據地球繞太陽運行所形成的二十四節氣而定，屬於以太陽運行為核心的紀年方式，二十四節氣精確反映了太陽在黃道上的位置，「立春」正是太陽到達黃經315度時，象徵着萬物起始、歲次更迭。

　　相反，大眾認知的「年初一」屬於農曆（陰曆），是根據月亮圓缺周期來定的，主要用於安排祭祀與節慶。由於陰曆與陽曆存在時間差，便出現了「歲首」與「立春」不一致的情況。

　　若僅是日常生活、茶餘飯後的社交話題，沿用「年初一換生肖」的習慣確實無傷大雅。然而，若涉及八字算命、擇日、風水布局等嚴謹的玄學計算，則必須回歸天體運行的節氣準則。若誤將立春後、年初一前出生的「馬寶寶」當作「蛇寶寶」，其八字中的年柱將會變得不正確。

　　總括而言，2026年2月4日至2月16日期間出生的孩子，其正確生肖為馬。　　 

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
李丞責

最Hit
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
政情
9小時前
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈 網民憑兩點考古 智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
8小時前
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
政情
9小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
影視圈
11小時前
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
影視圈
9小時前
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
飲食
17小時前
金價暴跌｜本地金舖生意淡靜 指市民續觀望：個個坐喺度，睇會唔會再跌
金價暴跌｜本地金舖生意淡靜 指市民續觀望：個個坐喺度，睇會唔會再跌
突發
12小時前
項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？｜Juicy叮
項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
影視圈
17小時前
更多文章
李丞責 - 打掃吉日 | 李丞責博士玄學信箱
問：李博士你好，我知道年廿八需要大掃除，但那天剛好不在香港，請問還有甚麼日子合適？另外，請問新年的流年風水物品應該在甚麼時候更換最好？謝謝解答！ 　　大掃除不只是單純的體力勞動，更是一場重要的年度開運儀式。俗話說「年廿八，洗邋遢」，主要是提醒人們要在新年前夕完成清潔。但在玄學角度，大掃除更應重視「吉日」與「吉時」的配合。若能選對日子，便能收趨吉避凶之效；反之，在壞日進行大規模翻動，反而容易影
2026-01-26 02:00 HKT
李丞責博士玄學信箱