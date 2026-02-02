KellyChu - 設工作坊及攤位探索逾50行業 「學校起動」計劃助5000學生「職」出前路 | Executive日記

對於即將結束高中生涯嘅學生而言，面對升學或就業這個人生關鍵路口，或需有人指路探索未來。「學校起動」計劃近日舉辦年度大型活動「『職』出前路，我做得到！」生涯規劃日，為近5000名來自72間中學嘅高中生提供升學及就業資訊，協助他們探索職業志向、規劃未來。



活動於香港專業教育學院（沙田）舉行，透過行業體驗活動、工作坊及攤位等，讓學生一站式了解50多個行業嘅工作、入職條件及前景。大會事先為參與學生完成職業性向測試，幫助他們了解自己嘅職業志向，從而安排參與合適行業體驗活動。



主禮嘉賓之一、新城廣播有限公司行政總裁馬浚偉指，每個人都有獨特天賦，關鍵在於持續學習、自我提升，鼓勵同學應盡早發掘熱愛，主動探索方向，又勉勵勿只看重成績，更要重視知識積累與應用，「在AI時代，須保持終身學習心態，善用科技而不濫用。AI無法取代人際互動、藝術創作等需要溫度與創造力嘅領域。」



馬浚偉分享自身經歷鼓勵同學無懼挫折：「我從小熱愛唱歌，入行前曾參加44次比賽，輸了43次，直至最後一次才獲勝。贏當然開心，但我也不怕輸，因為每次失敗都是檢視自我、調整步伐嘅契機。」他續指，職場趨向多元，年輕人若未找到全職方向，可嘗試「斜槓」發展，但須選定專業領域深入鑽研，將興趣轉化為穩固職業根基。



「學校起動」計劃基金會委員會主席吳天海指，世界高速發展，很多行業和工種正在蛻變，同學需要在一、兩年後面對升學或就業抉擇，「要減輕規劃前路嘅壓力，關鍵在於要把未知變成已知，今次活動正正讓同學體驗不同嘅工種和了解各行各業實況，只要抱有好奇心及勇氣去探索，掌握充足嘅資訊，便能更有信心為自己訂立清晰目標。」



KellyChu