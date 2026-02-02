李純恩 - 南北極 | 好好過日子

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩
4小時前
生活 專欄
　　朋友茶敘，Fanny說她報了名五月參加旅行團去北極，令我十分羨慕。我在南極拍過企鵝，一直心心念念想去北極拍北極熊。Fanny說她這次是飛到挪威上船，乘船遊北極圈，沿途看冰山看北極熊，想必十分精彩。

　　倪匡兄在他的衛斯理小說中有一段寫衛斯理在南極殺死了一隻白熊，有讀者寫信給他說南極只有企鵝，北極才有熊。倪大哥回信－－那時候作者和讀者之間溝通全憑書信，誠意十足－－說南極本來有一隻白熊，結果給衛斯理殺了，這才絕了熊跡。小說家言本來就是創作故事，強詞奪理也創意十足。後來倪匡兄跟我說，那段故事寫衛斯理到了南極，冷得要死，所以讓他殺了一隻白熊，剝下熊皮裹身禦寒。「沒有這張熊皮，衛斯理早就凍死了，故事怎麼還寫得下去！」倪匡兄哈哈大笑說。如今回想，那笑聲還在耳邊。

　　從前歐洲人去北極探險，如果可以獵到一隻北極熊，那一個冬天的口糧就有着落了。退而求其次，獵幾隻肥大的海豹也可以頂得一陣子。北極狐也是他們的目標，但主要是為了雪白的狐皮，帶回歐洲可以賣大價錢。那時候到了極地，最要緊就是熬過嚴冬，稍有差池，死路一條。

　　北極圈涵蓋甚廣，比如挪威、丹麥，還有加拿大和俄羅斯等國家，或全部或局部都在北極圈內，想看極光，或者想碰到北極熊，可選擇的地方不少。這倒是比去南極容易得多。大概是這個原因，倪匡兄為顯衛斯理的本事，特地安排了他去了難度更大的南極，只是百密一疏，衣服穿得不夠。

李純恩

