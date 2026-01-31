馮榕榕（Ruby） - 世界級香港設計 | 榕榕細語

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　上周末，BLACKPINK於香港啟德主場館舉行「Deadline World Tour」最終站演唱會，實為樂迷難忘之盛事。除了Rosé以廣東話與觀眾互動，並品嘗港式美食增添親切感外，Lisa更以實際行動展現對本地設計之支持。她於演出中連續穿着兩件香港品牌單品，彰顯團隊誠意，同時亦讓本地時裝界備受鼓舞。

　　Lisa於現場演出時，穿起了香港品牌IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO的灰色水洗壓棉牛仔褲，源自品牌2026春夏系列。此褲以解構剪裁及工業細節為特色，完美配合Lisa舞台上幹練而充滿動感的形象。品牌擅長運用洗水Denim、多層次拼合及立體輪廓，融合街頭機能與未來主義美學，令她在高速舞動中仍顯挺拔有力。

　　到Encore階段，她又換上ROSEMA.ESE的Cotton Tube Bralette Set。此套裝以極簡線條及貼身剪裁見稱，舒適棉質布料凸顯其身形曲線，兼具日常實用與舞台銳利感。相較同場Nike客製運動裝或過往Louis Vuitton等國際大牌，此兩件本地單品毫不遜色，證明香港設計已能勝任國際級表演需求。

　　IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO為近年崛起的香港中性時裝品牌，以「城市工業美學」為核心，偏好灰黑軍綠等冷調色系，融入多口袋、金屬配件及抽繩設計。創辦人源自本地紡織背景，強調機能性與耐用，目標客群為追求個性街頭風的年輕人。其作品常見於本地時裝周，逐漸獲得亞洲買手青睞。

　　ROSEMA.ESE則主攻簡約女裝，創立於疫情後時期，專注貼身針織及內搭單品，以「易配易穿」為理念，布料注重透氣舒適，適合香港潮濕氣候。品牌曾於PMQ及K11 Musea設快閃店，深受本地名媛及KOL推崇，近年更擴展線上銷售，邁向海外市場。

　　BLACKPINK此番選擇，體現團隊對演出城市的尊重與誠意。韓流巨星親穿本地設計，不僅提升品牌曝光度，更印證香港時裝已擺脫昔日「本土限定」刻板印象。如今透過這些舞台時刻，我們清晰看見其剪裁精準、細節考究已達相當水準，獲國際明星青睞。

　　事實上此非個別例子。早前泰國明星Bright穿過香港品牌Karmuel Young的解構西裝；CORTIS成員Seong Hyeon在2025年SBS歌謠大典紅地毯身穿本地品牌PONDER.ER。這些例子無不彰顯香港設計的魅力與創新。身為香港人，我們有幸目睹本地品牌茁壯成長，更應以實際行動支持。無論日常穿搭抑或出席活動，不妨多逛PMQ、D2 Place或K11的設計市集，選購一兩件本地品牌牛仔褲或內搭，讓衣櫥注入城市故事。

