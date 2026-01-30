李飛帆 - 慶祝德國寶喬遷擴充 銅鑼灣旗艦店全場傢俬電器1折起 | 企業熱話

德國寶全新灣仔駱克道旗艦店及樂富廣場陳列中心，分別預計於今年3月下旬及6月上旬隆重開幕！為慶祝德國寶喬遷擴充，位於銅鑼灣Fashion Walk的德國寶旗艦店全場傢俬電器將以1折起瘋狂勁減！



多款熱賣產品（陳列品）破底價只售$199起，包括原價$2,320的自家製雪糕機只售$199；而原價$1,880的超熱賣產品超級全能飯煲，以及原價$1,480的光波萬能煮食鍋均只售$299！每日數量有限，上午10時正在德國寶銅鑼灣旗艦店開賣，先到先得，售完即止。



*所有產品及贈品數量有限，售完或送完即止，恕不另行通知；如有任何爭議，德國寶保留最終決定權。



日期：1月27日至2月8日 時間：早上10時至晚上9時



地點：京士頓街9號Fashion Walk地下及1樓G舖德國寶銅鑼灣旗艦店 WhatsApp：6530 5963