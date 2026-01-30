Cally - 理財TrendyToo 獎賞禮遇全面升級送出獎品總值超過60萬 | 商界講呢啲

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Cally
4小時前
　　中銀香港旗下年輕品牌「理財TrendyToo」一直透過舉辦一連串糅合潮流生活品味嘅理財活動，俾年輕人掌握更豐富理財知識，鼓勵年輕客戶及早開展財富規劃，因此成為年輕人日常理財、投資、消費、生活體驗不可或缺嘅好幫手。

　　為咗進一步鼓勵年輕人養成良好理財習慣，「理財TrendyToo」宣佈全面升級「熱賞22」獎賞平台嘅驚喜禮遇，送出總值超過港幣60萬的驚喜禮遇及獨家優先體驗。1月份率先同知名電商平台YOHO（「友和YOHO」）聯乘，由即日至2月21日，中銀香港客戶只需做指定任務，即可獲得最多13次抽獎機會，贏取「Switch 2」遊戲主機。

　　另外為咗慶祝今次合作，喺2月1日前只需追蹤「TrendyTogether22」Instagram賬號同時讚好「機不可失」截圖遊戲帖文並挑戰「機不可失」截圖遊戲。然後將挑戰成功嘅截圖私訊俾「TrendyTogether22」賬號。回覆成功挑戰嘅第1、50、100、150位合資格參加者可以獲得港幣500元友和YOHO電子禮券！得獎者會喺2月9日或之前透過Inbox收到通知。

熱賞22網址：https://www.bochk.com/dam/more/trendytoo/treatday22_tc.html

理財TrendyToo Instagram：https://www.instagram.com/trendytogether22/

