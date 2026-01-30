Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡慧沖 - 《前程錦繡》50年再見 | 筆泰沖動

筆泰沖動
筆泰沖動
胡慧沖
4小時前
生活 專欄
內容

　　話說上星期小弟快閃東京幾日，目的唔係去旅行，亦唔係採訪拍攝，而係去欣賞中村雅俊嘅《前程錦繡》50周年電影，兼加插舞台演出環節。好多謝有關單位邀請，安排咗相關門票畀我。電影係令人感動嘅，在場全部觀眾都係「年輕人」，不過係50年前嘅年輕人，大家都睇到好感動，身邊嘅人都睇到流眼淚，包括自己在內。感動位唔係指電影拍得十分好，亦冇大場面又或大製作嘅CG、道具、布景，而係嗰種情懷，嗰種集體回憶，令大家回想起那些年一些事、一份情有感而發，自然就感動起來。

　　呢套戲實在難得，除咗因為事隔多年幾位主角仍健在，戲裏其實都帶畀大家好多人生哲理同正能量，真心期望可以喺香港上映，估計同《尋秦記》一樣，都會勾起大家集體回憶。至於舞台演出環節，其實亦係一次集體回憶，幾位主角喺台上憶述當年一啲拍攝趣事，同好多不為人知嘅事情，又唱出相關歌曲，轉眼間就兩個半小時，全場都睇到拍晒手掌。亦多得大會安排，畀我有機會去後台見到中村雅俊，大家傾咗一陣計。佢表示上次嚟香港開演唱會好感謝大家嘅熱情，佢都好想再來香港一次，希望能參與一啲Fans聚會或演出。其實對我自己嚟講，已經係真正圓夢，好多謝香港單位幫忙，令我上次有機會做到專訪，之後睇香港演唱會亦獲安排坐第一行，兼到後台同佢握手合照，但估唔到臨尾再有多次圓夢位。

　　老老實實雖然去過日本多次，但從來未試過去睇電影同舞台演出，今次係一個獨特嘅回憶。據中村雅俊講，繼50年後，嚟緊希望有55年再見，我哋亦都期望呢一日來臨。最緊要大家身體健康，可繼續帶畀大家正能量！再次多謝有關方面安排，同埋一位日本朋友替我充當翻譯，感謝！

胡慧沖

