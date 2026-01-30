張諾 - 陶瓷之美 | 任意行

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾
4小時前
　　新年家中聚會，朋友看到我多年前買的芬蘭姆明杯，說90年代的出品已成為收藏品，有價有市。話題一起，席間各自分享心愛的陶瓷收藏，最得我心的是英國Portmeirion植物園系列，和來自北歐的Swedish Grace（瑞典優雅系列）。

　　Portmeirion的Botanical（植物系列），是英國設計傳奇Susan Williams-Ellis（蘇珊）在1972年創造的永恆經典。它的魅力，在於將一整座花園的盎然生機，細緻入微地繪畫於瓷器中。

　　據說設計的靈感源於一本19世紀的植物學古籍中的精美插畫。蘇珊擷取不同的花卉，如玫瑰、銀蓮花、百合等，讓每一件餐具都擁有獨一無二的花朵主角，再以標誌性的手繪綠葉邊框統一起來。這種「隨意搭配」的巧思，在當時極具創新，也讓每一次擺設餐桌，都像在編排一首獨特的自然詩篇，也讓很多店舖買手大跌眼鏡，他們曾說顧客只會購買圖案一樣的茶具。

　　如果植物系列是一首田園詩，那麼瑞典優雅系列便是一闋極簡的日本俳句。這個由瑞典品牌Rörstrand自1930年代推出的經典系列，至今在北歐家庭中仍經常見到，挪威女友已收藏了廿多年，讓到訪的朋友使用。

　　系列最大的特色是杯身樸素而精緻的浮雕紋理，靈感源自豐饒的麥穗形狀，沒有任何繁複的彩繪，僅以淺粉紅、燕麥色、草甸綠、灰藍等沉靜柔和的色澤，搭配溫潤的釉面，便傳遞出北歐設計中那份對功能與形式的極致追求，為餐桌帶來一抹清新自然的色彩。陶瓷材質觸感溫潤，冬日早晨手握一杯咖啡，非常有手感。

張諾

任意行