林靖風 - 熊輝作品《癢》 | 優雅以後

林靖風
4小時前
專欄
　　在耳垂附近與後頸的範圍，長年承受着濕疹的困擾。日常之中並不會特別感到痕癢，然而當天氣較為乾燥，或開始流汗的時候，便會出現一種突如其來的痕癢感，在短時間內產生想要把皮膚撕破的衝動，只為了讓那一種擾人的癢消失。總是無法堅持每天塗抹藥膏，只是在偶爾想起的時候，才隨意塗上一點，讓它稍微康復。平常所採取的應對方法，反而是以頭髮去遮蓋，在日常裏刻意逃避，忽視它的存在。

　　藝術家熊輝在嘉圖現代藝術帶來個人展覽「顯與隱」，其中所創作的全新作品《癢》，選擇正面回應這一種對於濕疹的煩惱。他並沒有使用慣常的墨水筆，而是以棉簽沾上硃砂，在濕濡的宣紙上模擬於紅疹上點藥膏的動作，以重塑近兩年來長時間透過鏡子觀察皮膚變化的經歷，並勾勒出濕疹的痕跡。

　　卡繆在《反抗者》的導言中寫下：「滿懷關切不停搔抓的傷口，到最後反而讓人愉快。」除了畫面上明確的紅斑以外，其中還出現了水墨刮痕，如在印證搔抓皮膚時的不安；那些模糊的範圍，則如逐漸滲出的血液，雖然很快就會乾涸，卻仍然在皮膚上留下痕跡，甚至會出現如針刺一般的細微痛感。藝術家這一次全新的嘗試，成為了一種赤裸的身體書寫。

