馮應謙 - 旅行中「淋浴四寶」的哲學 | 花樣男教授

花樣男教授
花樣男教授
馮應謙
4小時前
生活 專欄
　　出差旅行，愛美人士都會帶備護膚品和化妝品。至於沐浴露、洗頭水和護髮素，大家一般都預期酒店會提供。不過，最近的經驗發現，即使是四星或五星級酒店，為了節省成本，提供的沐浴和洗頭產品實在有點令人失望。大多數只是在浴室放一大瓶補充裝，連品牌都不標示。有些更誇張，沐浴露和洗頭水合二為一，用後頭髮乾燥得難以打理。若想用到有品牌的產品，大概要入住六星級酒店才有機會。

　　像我這種追求細節的完美主義者，現在出差都會自備旅行裝。不過，市面上的旅行淋浴套裝，其實大多也不盡人意。冬天出差，酒店又開暖氣，皮膚更加乾燥。所以我心目中的「淋浴四寶」，就是沐浴露、洗頭水、護髮素和潤膚乳，缺一不可。可惜大部分套裝只有前三樣，潤膚乳往往要自己另外準備。

　　其實，用普通洗頭水、沐浴露數天，不會馬上甩頭髮，皮膚未必會立即變粗。反而隨便使用有香味或帶成分刺激的潤膚乳，更容易令皮膚敏感。另外，不少旅行套裝的份量十分有限。一支小容量的潤膚乳，全身塗抹幾次就用完。還有，飛行途中氣壓變化，最容易令產品滲漏，包裝細節同樣不容忽視。

　　過去我會自行分裝洗頭水和沐浴露，每次準備都像在做科學實驗。慶幸最近終於找到一套合適又不易滲漏的淋浴產品。出差在外，生活小確幸，就是能夠安心洗個舒服的澡，頭髮與皮膚都保持狀態，已經十分滿足了。

馮應謙

馮應謙 - 神奇的微電流面膜： 保濕抗老雙效合一 | 花樣男教授
　　北京出差，零下13度。酒店房間暖氣開到最大，皮膚自然變得很乾。這時候就要拿出我的「殺手鐧」－－特別面膜。我用的是台灣AKIMIA的電流面膜。微電流面膜不算新，去年已經在亞洲很流行。用法很簡單，敷在臉上時，微電流會打開肌膚通道，讓精華更快吸收。據說比一般面膜深層滲透力高四倍。一般便宜面膜，精華只停在皮膚表面，效果有限，倒不如直接塗精華液。 　　電流面膜原理也簡單。中學做實驗時玩過，就是把鋅
2026-01-23 02:00 HKT
花樣男教授