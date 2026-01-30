KellyChu - 500名「我要讚佢大使」 齊寫「福」字挑戰創世績 | Executive日記

星島新聞集團將於明天舉辦《我要讚佢》「最值得表揚學生獎勵計劃」嘉許禮，活動以「以心傳善，筆墨生福，共創世界紀錄」為主題，匯集近200位小學校長及約500名來自300間小學的「我要讚佢大使」，共同用書法筆書寫「福」字，挑戰創下「最多人同時寫『福』字推廣讚美文化」的世界紀錄，展示香港社會的凝聚力及弘揚傳統文化的決心。



活動有多位重量級主禮嘉賓，包括教育局局長蔡若蓮、民政及青年事務局局長麥美娟、文化體育及旅遊局局長羅淑佩，及星島新聞集團主席蔡加讚，一同見證歷史時刻。而學生當日書寫的福字，會拼製成大型的「福」，印製成新春揮春，在農曆新年前隨部分《頭條日報》派發，寓意「福」到萬家，將祝福轉化為具體的社區關懷行動。



9歲網紅拍片以英文教廣東話「福」



在香港出世，已移居澳洲的9歲男孩Aiden，憑藉其出色的口才以英語介紹廣東話，在Instagram已吸引逾10萬粉絲追蹤。適逢農曆新年將至，Aiden亦為《我要讚佢》拍片介紹新年傳統文化，並親手書寫「福」字揮春向香港市民拜年。



Aiden自小對廣東話有濃厚興趣，在父母支持下創建自己的頻道。他的影片從教人講「多謝」到介紹香港街頭小吃「腸粉」，用生動有趣的方式向外國觀眾傳授廣東話，致力讓更多人認識香港本土文化。



KellyChu



Aiden提早向全港市民拜年，願新的一年萬事如意。