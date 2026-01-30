KellyChu - 寵物節開鑼聯乘故宮館 盞鬼透扇打造法老貓 | Executive日記

「香港寵物節2026」昨天開幕，將一連4日在灣仔會展中心舉行。今年展覽設有近1000個展位，售賣各式寵物商品，吸引大量寵主帶同毛孩一起到場購物。臨近農曆新年，多個參展商亦特意推出應節商品，例如有財神、元寶寵物頭飾，以麻將和傳統糖果包裝設計嘅貓草玩具，好有創意。



今年寵物節亦首度聯乘香港故宮文化博物館，將近期大熱嘅「古埃及文明大展」延伸至展覽場地，專區不但設有高達2.5米嘅法老貓巨型裝置，並限量發售人氣法老貓主題產品。早前搶唔到法老貓周邊嘅毛孩家長，記得把握呢個機會喇。



展覽集團主席王學譜指，全球寵物行業持續增長，香港目前有超過24萬住戶飼養寵物，總數超過40萬，帶動龐大相關消費。隨着政府積極推動寵物友善政策及優化檢疫措施，業界亦正迎來嶄新機遇，展覽集團未來將繼續推動交流創新，同各界攜手建設更共融嘅寵物友善城市。



KellyChu