KellyChu - 記錄時代洪流中的愛與堅持 愛國企業家陶哲甫傳記出版 | Executive日記

係人都知Kelly鍾意讀書，特別敬重對中國有貢獻嘅人，其中一位企業家陶哲甫（1922-2015），生於江蘇南京，喺戰亂年代成長，曾落戶緬甸、泰國、新加坡長達27年，最後定居香港。佢始終掛着祖國，改革開放後持續投身中國物業投資及發展業務，曾負責規劃當時被譽為「中國第一高樓」的南京金陵飯店。陶生嘅子女特意邀請傳媒人，書寫《砥礪奮進 終成大道－－企業家陶哲甫傳》，講述父親的故事。傳記近期出版，小妹當然去了解多啲，捧讀學習。



要書寫人物傳記，前期工作必不可少。陶哲甫嘅小兒子陶錫祺告訴Kelly，佢哋由前年11月左右開始準備，期間邀請研究員作背景調查及梳理資料，同時作者梁景鴻及陳伊敏開始訪問陶哲甫嘅親友，僅1年時間就極高效地產出傳記。佢透露，現時公司有一間辦公室，專門用作收藏所有相關嘅舊照片及文件，可從中追溯往昔。



傳記分為上下兩篇，前一部分細數陶哲甫嘅生平經歷，令小妹有機會一窺大企業家嘅視野與選擇；後一部分則藉助親友嘅描述，展現佢作為丈夫、父親等角色嘅一面，諸如定期手寫家書等細節，又為佢嘅形象增添幾分暖色。



梁景鴻形容，陶哲甫喺最亂嘅年代成長，但成為了好敦厚嘅企業家，為無法與佢面對面交流感到可惜。陳伊敏則指，陶哲甫嘅故事唔單止係華商嘅奮鬥史，亦係一個家庭在時代洪流當中嘅愛與堅持，「咩係擔當、咩係企業家精神、咩係愛，書中可以找到答案」。



KellyChu