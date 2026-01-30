查小欣 - 會展中庭必食菜式 | 查乜料

突擊位於香港會議展覽中心一樓的中菜廳「中庭」，經裝修後煥然一新，但仍保留大亮點荷花池特色牆，從人來人往的展覽場地抽身來用膳，感覺恬靜放空，充充電。



話「突擊」，因做了不速之客，臨時入座，得嘗伍寶明師傅設計的巧手菜式。頭盤之一「麻辣花膠方雞」夠特別，嫩滑雞肉切成方塊，鋪上花膠，加上一片香脆麻辣雞皮，口感層次味道齊晒。薑蔥鮮鮑片，鮑片軟稔，薑蔥味道調得恰到好處，沒搶鮑魚鮮味；柚子蜜醋鮮淮山，醒胃清味蕾。



湯品是「海椰皇螺頭燉原隻乾鮑」，原個椰皇燉湯，打開椰蓋，香氣飄來，好味到旁邊的著名Foodie葉美人連椰青也吃了。荷塘芙蓉蒸玻璃蝦球，蝦肉新鮮，啖啖肉，蒸蛋白滑口，鋪上翠綠波菜汁如荷塘，視覺味蕾雙重享受。



紫圖蜜汁火方，浙江名菜，中庭招牌菜之一，雪白饅頭加入紫薯汁變奏成浪漫紫色，製成Chanel的標誌性菱格圖案，夾香濃雲南宣威火腿及即叫即烘的香脆腐皮，抹上本地生蜜糖和桂花，一口咬下，各人大讚！



鹽焗沙薑脆皮雞，去骨雞件，雞皮薄脆，肉質嫩滑，配秘製葱油、青蔥粒及酥脆乾蔥頭，香氣濃郁，拌飯佐酒皆宜。濃湯地三鮮浸豆苗，細嫩豆胚上綴以南瓜、白蘿蔔、紫蘿蔔切成的小花薄片，靚！不要錯過陳香花膠燴岩米，來自尼泊爾的岩米，有「米中黃金」之稱，營養豐富，入口脆脆，配軟糯花膠，口感特別。



甜品二重奏：荷塘見鯉+柑桔手袋酥。翠綠慕絲上有尾鯉魚，手袋酥型如手袋，精緻可愛，梗要打卡。



查小欣