李純恩 - 油條 | 好好過日子

李純恩
4小時前
生活 專欄
　　大數據時代，在網上看過點甚麼，再打開手機，同類型的內容便鋪天蓋地送來。前兩天看了一個大陸美食博主的短片，結果同類的節目就不斷出現。中國大陸的美食博主如果都撲上來，那也叫一個鋪天蓋地。

　　這些自媒體的美食節目有一大部分會介紹全國各地的早點，各地早點五花八門，有你知道的，有你不知道的，熱氣騰騰，非常熱烈。但有一樣東西，則不管到哪裏，十之八九都會見到，那就是油條。

　　油條據說起源於南宋，人們痛恨害死岳飛的秦檜，便用麵粉做了兩根纏在一起象徵秦檜和他老婆的麵條子，然後放進油鍋裏炸，起名「油炸鬼」。在杭州話裏「鬼」音近似「檜」，油炸鬼就是油炸檜，把秦檜夫婦油炸了洩憤。傳說如此，也不必深究，倒是這油條出現之後，大受歡迎，以至流傳全國，全國各地，不管口味是南甜還是北鹹，是東辣還是西酸，又或者恨不恨秦檜，都喜歡吃油條。上海人的早餐裏有所謂的四大金剛：大餅、油條、粢飯和粢飯糕，其中的粢飯團裏一定要包裹油條，四大金剛，油條佔了一個半

　　有一個稱呼也是大江南北都有的，那就是「老油條」，專門用來送給某一種人，這種人扶不起推不動，又油又膩，還不要臉，像一根泛潮的隔夜油條。但實際上的老油條卻又不是這樣的，在上海，老油條是翻炸的油條，一根油條翻炸之後，比新鮮油條還脆還香。從前一根油條賣四分錢，老油條要賣五分錢，因為翻炸多用了一次油。那時候吃粢飯團若要求包上一根老油條，身價好像都不同了。吃過老油條，就知道老油條的妙處，若是用某種人相比之，還真要為老油條叫屈。

