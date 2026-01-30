七仙羽 - 屬虎三合太歲 運勢平穩人緣好 | 七仙語

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

七仙羽
4小時前
　　屬虎的朋友，在2026運勢整體平穩，雖然在2026年有凶星指背、地煞、白虎、飛廉、天雄，沒有吉星，但馬年和太歲三合，食正天運，所以整體運勢平穩，特別是人緣，今年做銷售行業會很吃香。

　　由於和太歲合，上半年變動大，但會變好，因為食正天運，可以阻擋小人的陷害。今年太歲三合，人緣運好，由於無吉星照耀，所以一切需靠自己非常勤奮努力，做任何事都要親力親為。

　　事業：

　　今年對做生意或自僱人士特別有利，機會多，財源廣進。如果是打工仔，只能靠固定的收入，有機會加薪或花紅，又可搵外快。

　　財運：

　　今年正財穩定，偏財普通，整體財運有70分或以上，適合自己創業或做生意，由於無吉星助力，事事親力親為，有些辛苦。　　

　　感情：

　　感情方面平穩，單身者遇到伴侶的機會不高，犯白虎，不利感情，加上有指背，易有爭吵。桃花運可留意農曆六月、十二月，必須把握機會。要小心「白虎」、「指背」等凶星，保持低調，謹言慎行。有伴侶者關係會穩定，單身者脫單機會不大，需等到2027年，才有利感情運。

　　健康：

　　今年整體健康平穩，只是情緒心情有些影響。今年犯五鬼凶星，易有惡夢、擔憂、多疑等精神困擾問題出現，易扭傷，要小心出行。亦容易出現小病小痛，平時多曬太陽，保持樂觀開朗的心情。

　　化解建議：

　　今年犯的凶星比較多，也可以在午時多去沙灘行下，並保持正念思考。人緣雖好，但身邊也有人搞小圈子搞是非，只要不參與其中就沒事。

七仙羽

七仙羽 - 屬牛桃花旺 不宜冒險轉行 | 七仙語
　　屬牛的朋友在2026丙午馬年會「害太歲」，運勢上半年起伏，易招惹是非小人、爛桃花、工作受阻，但有「紫微」、「龍德」吉星貴人相助，麻煩可以化解，整體上事業財運可以平安過渡。 　　整體運勢：由於害太歲，上半年變動大，有「害」則被人陷害，適宜喜事沖喜，不宜重大決策，以不變應萬變，減少風波，低調、努力進修、修行。以平常心面對挑戰，不宜冒險轉行轉工，要穩步前行，下半年各方面的名利機會大增。
2026-01-23 02:00 HKT
七仙語