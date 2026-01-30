七仙羽 - 屬虎三合太歲 運勢平穩人緣好 | 七仙語

屬虎的朋友，在2026運勢整體平穩，雖然在2026年有凶星指背、地煞、白虎、飛廉、天雄，沒有吉星，但馬年和太歲三合，食正天運，所以整體運勢平穩，特別是人緣，今年做銷售行業會很吃香。



由於和太歲合，上半年變動大，但會變好，因為食正天運，可以阻擋小人的陷害。今年太歲三合，人緣運好，由於無吉星照耀，所以一切需靠自己非常勤奮努力，做任何事都要親力親為。



事業：



今年對做生意或自僱人士特別有利，機會多，財源廣進。如果是打工仔，只能靠固定的收入，有機會加薪或花紅，又可搵外快。



財運：



今年正財穩定，偏財普通，整體財運有70分或以上，適合自己創業或做生意，由於無吉星助力，事事親力親為，有些辛苦。



感情：



感情方面平穩，單身者遇到伴侶的機會不高，犯白虎，不利感情，加上有指背，易有爭吵。桃花運可留意農曆六月、十二月，必須把握機會。要小心「白虎」、「指背」等凶星，保持低調，謹言慎行。有伴侶者關係會穩定，單身者脫單機會不大，需等到2027年，才有利感情運。



健康：



今年整體健康平穩，只是情緒心情有些影響。今年犯五鬼凶星，易有惡夢、擔憂、多疑等精神困擾問題出現，易扭傷，要小心出行。亦容易出現小病小痛，平時多曬太陽，保持樂觀開朗的心情。



化解建議：



今年犯的凶星比較多，也可以在午時多去沙灘行下，並保持正念思考。人緣雖好，但身邊也有人搞小圈子搞是非，只要不參與其中就沒事。



七仙羽