Titus - 馬到功成

錶奇立異
錶奇立異
Titus
4小時前
　　今天走過中環石板街，被一片紅意迎面包圍：燈籠高掛、揮春成行，人流在狹窄通道裏推移，節奏都像為迎接新調快了一些。眨眼便差不多到農曆新年了，香港人都開始準備衣飾，多以紅或金作主調，因為是福氣的顏色。但如果換作手錶，又係一樣嗎？

　　手錶，在不同情境下有不同意義。它可以是地位的象徵，是個性與品味的延伸；而在節日氛圍裏，它更像是一份「儀式」的寄託；手錶戴在手腕，就像替這一年留下了可見可觸的印記。今年是馬年，不少品牌已陸續推出生肖錶，用工藝語言重新詮釋傳統符號。若處理得好，它不但是應節裝飾，而是一件能佩戴於腕間的微型藝術。

　　以蕭邦（Chopard）為例，品牌將生肖主題融入L.U.C系列中。精髓不是放在甚麼手錶設計和功能上，而是簡單地放在機芯及錶面上。雕刻、琺瑯、微繪，這些傳統工序都要在幾平方厘米的錶盤上呈現立體的生命感：線條要利落，畫工有層次，琺瑯色彩更經過多次燒製才能達到理想的程度。馬的神態尤其考驗功力：毛的方向、肌理的起伏及輪廓的張力都要靠工匠以技巧取勝，才能令畫面從裝飾昇華為藝術。

　　至於雅典錶（Ulysse Nardin），態度更具戲劇性。品牌喜歡以立體構圖處理生肖題材，讓主體成為主角，同時保持指針與結構的秩序。這種設計的難處，在於拿捏造型、可讀性與機械運作必須並行不悖。當錶盤化身舞台，一切比例都需重新編排，這正是品牌功力的所在。

　　生肖錶背後，其實藏着文化與市場的交集。對品牌來說，這是向華人文化致意，也是對華人客戶的一份心意；對收藏家而言，更像是一段個人的時間標記，一個年份，一段記憶，被凝縮在小小的錶盤上，成為可以隨時間延續的紀念。

Titus

Titus - Tiffany藍色天空 | 錶奇立異
　　認識我的讀者都知道，我是一個比較喜歡收藏「顏色」的人。我之前提及過，我們看手錶，第一眼總是看到錶面，而錶面第一眼看到的，便是顏色。我最喜歡是人稱Tiffany Blue的淺藍色；我稱這顏色為一隻「Happy colour」，因為每次見到，不知為甚麼，總覺得帶着一股很正面的能量，就像藍天白雲一樣。 　　不用多說，Tiffany Blue這名稱的來源，是Tiffany &amp; Co的專利
2026-01-23 02:00 HKT
錶奇立異