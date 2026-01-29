KellyChu - 專業級藏卡保管庫「Grade10 保管庫」 「迷策略」助認證真偽 推高級藏卡保管服務 | Executive日記

近年全球掀起一股卡牌收藏熱潮，其中高價值藏卡（如寵物小精靈、One Piece、遊戲王及球星卡等）市場快速擴張，但贗品與詐騙事件同時激增。有見及此，亞洲首間上市嘅虛擬資產生態企業迷策略（MemeStrategy），近日宣布推出專為收藏家及卡商設計嘅高級藏卡保管服務－－「Grade10保管庫」，為高價值藏卡提供前所未有嘅驗證保障與資產管理方案。



全球藏卡市場在2024年規模達158億美元，預計到2030年可達235億美元。據《華爾街日報》引用Card Ladder嘅數據顯示，寵物小精靈卡牌自2004年至今嘅價值累計飆升3821%，遠超同期標普500指數483%嘅漲幅。藏卡已從興趣愛好躍升為具投資價值嘅另類資產類別。



迷策略繼2025年底成功收購知名藏卡品牌Grade10後，隨即設立「Grade10保管庫」，並與國際頂尖藝術品運輸與保管機構Crown Fine合作。所有經Grade10核實嘅藏卡，均存放在Crown Fine Art保管中心，以解決現時藏卡市場面臨嘅三大痛點：實體資產安全、真偽驗證不便與缺乏數字管理。



「Grade10保管庫」配備恆溫控濕、防火防盜及24小時監控系統，大幅降低實體損失風險；每張入庫藏卡均由專業團隊進行真偽鑑定、編目及高解析度攝影紀錄，建立不可篡改嘅數字檔案，相當於為藏卡頒發「身份證明」，助提升藏卡於拍賣行與交易平台嘅流通效率與認受性。



計劃將提供全方位專屬支援服務，確保藏家入庫流程順暢無憂。為確保服務品質與行業影響力，「Grade10 保管庫」在推出初期採用「邀請制」，僅限獲選合作夥伴及收藏家使用。



KellyChu