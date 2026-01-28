Cally - 新城市廣場賀年裝置升級寵物友善 新春斥逾千萬推動全時段消費 | 商界講呢啲

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Cally
3小時前
新鴻基地產旗下沙田新城市廣場喺今年新春斥資1,000萬元打造花藝裝置，並藉此貫穿商場室內及戶外空間，打造日夜聯動、空間協作嘅賀年互動體驗。 ，延長顧客逗留時間，預料帶動新春期間人流及生意額錄雙位數增長。

由即日起至3月3日，3樓中庭嘅花藝裝置以「四時之花」為靈感，帶嚟「花開結緣．風生水起」新春裝置，以象徵四季交替嘅多款仿生花打造五大祈緣打卡裝置，包括360度全景漫天飛花拍攝專區、超巨型蘭花、祈緣風車及心型百花拱門。 今年嘅佈置仲增設寵物專屬拍照區，全面融入寵物友善元素。 

而去年全新開放嘅「NTP Sky Garden」亦帶嚟「天空之鏡」及互動「水迷宮」兩大日間體驗，分別帶嚟沙田嘅天際線以及由變幻莫測嘅水柱打造嘅互動迷宮；晚上亦繼續聯乘日本知名光影藝術團隊NAKED Inc.呈獻春日限定嘅「花之盛宴．光影匯演」，呈現香港洋紫荊與日本櫻花邂逅及相融嘅光影景象。連同戶外空間「Pets Park寵物同樂園」、「Chill Park」嘅寵物友善設施，令寵物同主人都可以安心到訪。

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示：「唔少寵物主人都會選擇留港與毛孩共度新春，因此喺設計賀年裝置時亦將毛孩列為優先考量。加上新城市廣場現時有逾30間寵物友善餐廳及商舖，未來將持續優化寵物友善設施，並計劃於年底前優化1樓Pets Park寵物同樂園，為商場帶來新嘅消費動力。」
 

