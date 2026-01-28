小董 - 老鼠偷大米 | 輕鬆養生

許多讀者問：「過年了，幾時開倉優惠我哋啊？還是你的藥材靚，跟外面買到的有很大差別！當然也貴上許多，只是希望每年一次的開倉價能去掃貨⋯⋯」我們當然知道開倉低至半價，甚至常把大家需要的崖栢枕、舒肺枕差不多以虧蝕的價錢出售，是出於開心分享！正如我之前說過……開倉不是因為要散貨，湯包都是同事們通宵人手執的、補筋骨的經常賣清光，廠家都做唔切；最忐忑的是我要去冷凍倉去挑久存不捨得賣的花膠、海參，在幾乎凍死的倉庫內，左挑右挑，舊魚又唔捨得賣、大頭數又想留低自己食、厚膠價錢又唔平到⋯⋯



寫了這些，是因為小董想告訴大家一件很勞氣的事：每年開倉，都會有很多人抱住開心興奮心情來逛逛，大家有說有笑，跟小董討教煲湯蹺妙，先別說開倉之前夥記們的忙碌，他們在店也落力幫忙解說，雖然辛苦，但這種熱鬧是我們都很享受的！然而，兩年前我們發現開倉後的幾個月，市面上有小董獨有的貨出售（產地只把這些貨品全數批發給我），我們團隊都傻了眼！合作了20年的供應商不可能出此下策！



我們開始細心留意，倉務哥哥更扮演私家偵探的角色，最後發現了一夥9人，分批、分日來買很多貨，然後拿去某些藥材店出售，賺取差價！倉務哥哥更自討腰包把那些貨買回來確認，卻發現他們打了硫磺，以便保存！可怒也！故此，我想過，從此不再開倉了。辛苦自己，肥了別人！去年便只讓大家在網上購物，早陣子「網上情緣」對銀髮族嚟講好不實際，直至80歲的珍鳳婆婆那天說：「我努力學習上網，終於懂得FB的登入，在等你網上開倉，有機會買幾套北芪黨參送俾僅存世上的老友記，希望幫幫她們的身體……」



那天之後，我跟同事說：「誰願意放工後去倉幫手包裝，今年花紅翻倍！」終於，破紀錄於6天內趕起所有貨品。小董於剛過去的星期日開了8小時的車，往返內地各省把新鮮貨都帶回來了！圈養了8年的野生黨參亦終於出土，味香清甜不含任何化學成分。唯一的監察只有是：大額交易的由我親自監察，既不影響大家能買到優惠貨品，也不願給「老鼠偷大米」！



學貫中西的大愛中醫師博士

小董