李純恩 - 周末消遣 | 好好過日子

周末天氣好，早上去銅鑼灣避風塘拍點照片，陽光下，停泊的漁船和遊艇倒映在波動的水面上，色彩繽紛，構成了一幅幅萬花筒似的抽象圖案，偶爾有一隻白鷺在水面展翅掠過，畫面就更加漂亮。



拍了一會照片，沿海傍走到灣仔會展中心，香港遊的旅行團已陸續殺到，人聲嘈雜，大媽們擺各種嬌俏的姿勢嬌俏地拍照，頓覺氣溫下降，打了個寒顫，連忙離開。想起有幾個朋友正在黃竹坑打匹克球，便上了地鐵到金鐘，轉車再到黃竹坑找到他們。球剛剛打完，一起到附近商場邊吃午飯邊聊天。



Alex本來是加拿大多倫多的警察，現在退休了，跟太太Winnie一起回香港探親。多倫多近十年來罪案叢生治安不靖，以前賊人看中汽車會偷，現在則是上門搶。但凡看中哪家有靚車，半夜破門而入強搶車匙，然後把車開走。Alex說最猖獗之時，他一晚要處理三宗入屋搶車案，簡直疲於奔命。有許多搶車賊是未成年少年，抓到了只能輕判甚至不判，一個十四五歲的少年犯身上可以揹上好幾單案，若無其事。其他罪案也一樣，人口大增，警力不足，治安不靖，當差成了極高危行業，幸好老友也退休了。



吃完飯聊完天回家，坐看澳洲網球公開賽。一年一度網壇盛事，球壇精英盡出，都為大滿貫獎盃拼命。看球跟看戲一樣，球員如演員，有的討人喜歡有的招人討厭。費達拿和拿度退休之後，曾經湧現出一批很搶眼的年輕球員，但真正成為接班人的，只有西班牙的艾卡拉斯和意大利的冼拿，不少鋒芒畢露的球員沒幾年就沉了下去，而沉下去的那些又多是不討人喜歡者，像希臘的西西帕斯和丹麥的魯內，可見家教和個人行狀影響運氣，便如費達拿和拿度總是令人樂道，但球打得一點不比他們差並且現在依然排名在世界前五的祖高域每次出場都有那麼多人希望他輸。如今看網球大賽，最終還是看冼拿和艾卡拉斯，這當然也是偏心。看球就是要偏心，不然就沒意思了。



李純恩