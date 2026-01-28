張諾 - 《異曲同夢》 | 任意行

中英劇團正在上演的《異曲同夢》改編自著名音樂劇Merrily We Roll Along，談友情、說理想，都是老生常談的話題，但仍然讓人感動。



主角Franklin是當紅音樂人和電影製作人，故事以倒敘法展開，以Franklin的名成利就為起點，逐步帶出他如何與摯友決裂、放下初心，何以失去第一段婚姻；當日與填詞好友Charley並肩作戰，努力創作，由遭人白眼至備受賞識的經歷。



既然結局已定，如何吸引觀眾留心看下去，就要看編劇、導演和演員的功力了。



在一段段「回帶」中，我們看到時間的流動，三名摯友的生活充滿憧憬、盼望，互相支持，就如劇本英文原名的意思快樂地生活着，意喻往昔的日子才是快樂的。



劇中有不少歌曲穿插，要遷就原曲又兼顧劇情，填詞須更下功夫。各演員都是唱家班，令演出更形豐富。一首《至少我們快樂過》相信唱出了很多台下觀眾的心聲－－「昨日漸離去 往事自由也美麗 快樂路途肆意追 肆意追 有夢相隨」。



隨着劇情的進展，角色過得越來越開心。回到二十年前的輕狂歲月，主角們在天台上看流星雨，沒有生活的枷鎖，只有對未來的期盼，不就是你和我嗎？



不過，結局也許還未定，只要決心夠大，仍可拾回一路上丟失的夢想、愛情、友情與初衷。



張諾