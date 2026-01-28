Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾 - 《異曲同夢》 | 任意行

任意行
任意行
張諾
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　中英劇團正在上演的《異曲同夢》改編自著名音樂劇Merrily We Roll Along，談友情、說理想，都是老生常談的話題，但仍然讓人感動。

　　主角Franklin是當紅音樂人和電影製作人，故事以倒敘法展開，以Franklin的名成利就為起點，逐步帶出他如何與摯友決裂、放下初心，何以失去第一段婚姻；當日與填詞好友Charley並肩作戰，努力創作，由遭人白眼至備受賞識的經歷。

　　既然結局已定，如何吸引觀眾留心看下去，就要看編劇、導演和演員的功力了。

　　在一段段「回帶」中，我們看到時間的流動，三名摯友的生活充滿憧憬、盼望，互相支持，就如劇本英文原名的意思快樂地生活着，意喻往昔的日子才是快樂的。

　　劇中有不少歌曲穿插，要遷就原曲又兼顧劇情，填詞須更下功夫。各演員都是唱家班，令演出更形豐富。一首《至少我們快樂過》相信唱出了很多台下觀眾的心聲－－「昨日漸離去 往事自由也美麗 快樂路途肆意追 肆意追 有夢相隨」。

　　隨着劇情的進展，角色過得越來越開心。回到二十年前的輕狂歲月，主角們在天台上看流星雨，沒有生活的枷鎖，只有對未來的期盼，不就是你和我嗎？

　　不過，結局也許還未定，只要決心夠大，仍可拾回一路上丟失的夢想、愛情、友情與初衷。

張諾

最Hit
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
11小時前
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
16小時前
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
00:42
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
即時中國
8小時前
日出康城領都裝充電樁惹業主不滿 收授權票遭惡煞騷擾 重案組拘5人包括15歲少年
日出康城領都裝充電樁惹業主不滿 收授權票遭惡煞騷擾 重案組拘5人包括15歲少年
突發
7小時前
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
16小時前
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
7小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
13小時前
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
影視圈
8小時前
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
8小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
更多文章
張諾 - 金齡巧手凝住香港味道 | 任意行
　　周末市集裏，一攤五彩繽紛的「甜點」引人駐足－－砵仔糕泛着紅豆光澤，西多士淋着糖醬，黑芝麻卷細膩如菲林卷，鮮蝦粉腸透出粉嫩紋理。伸手欲取，才驚覺每一件皆是蠟燭。這是「救世軍耆才．拓展」計劃下「燭目企業家」的巧思之作，由一群金齡創業家以蠟重塑港式飲食記憶，逼真得讓人忍不住莞爾：「睇得唔食得，卻更教人回味。」 　　網上不少顧客留言讚嘆：「以為係真點心，近睇先知係蠟燭！」「買咗件『西多士』返屋企
2026-01-26 02:00 HKT
任意行