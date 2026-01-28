KellyChu - The Standard專訪世一酒吧 Bar Leone凝聚上環社區分享快樂 | Executive日記

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
3小時前
位於上環必列者士街嘅Bar Leone，於去年10月榮登2025年「世界50最佳酒吧」冠軍寶座，成為史上首間登頂嘅亞洲酒吧，振奮人心。《英文虎報》The Standard專訪Bar Leone兩位創辦人Lorenzo Antinori及Justin Shun Wah，訴說他們如何從開店短短兩年便成功躍身至世界舞台，二人致力向大眾分享經典雞尾酒，並打造Bar Leone成為連繫社區嘅舒適聚腳點，以「cocktails for the people」為宗旨提供優質餐飲服務。

　　來自意大利首都羅馬嘅Antinori是世界知名調酒師，曾在香港四季酒店工作，他與拍檔Justin亦相識於此。Bar Leone沒有華麗裝潢，以暖色為主調，配置木系家具，每晚吸引人們相約聚會，氣氛輕鬆。Antinori指，佢同Justin一起計劃開酒吧嘅時候，都好希望可以打造一間能夠凝聚人們、服務社區嘅平民酒吧，將羅馬人崇尚飲食帶來嘅純粹快樂，分享給大家。二人放棄選址酒吧林立嘅街道，亦只為提供足夠寬敞舒適嘅用餐空間給客人。

　　Justin認為，香港仍是全球眾多城市中開設酒吧嘅首選目的地之一，不但因為這裏匯聚環球美食，同時亦像紐約一樣，能夠包容來自不同文化背景嘅人，以及在疫情後也持續吸引大量遊客來訪。

　　Bar Leone成為世一酒吧之後好快便迎來上海店嘅正式開業，隨着名氣上升，開店前一兩小時更排起人龍。Antinori表示，上海店嘅餐單同香港店9成一樣，而選擇到上海開設分店，原因除了物流上較為方便之外，上海與香港以至整個中國都有着緊密嘅文化連繫，且他和Justin都相信，Bar Leone能被當地高度國際化嘅受眾所接受。

　　Justin坦言：「我們總是嘗試找方法確保所有人都有一個好的原因而來到Bar Leone。」這間世一酒吧嘅食譜和調酒方法亦不私藏，期望每位客人都能將美味帶回家，好好享受這份簡單嘅快樂。

Bar Leone裝潢以暖色為主調。
