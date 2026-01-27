李純恩 - 徒手登天 | 好好過日子

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩
2小時前
生活 專欄
　　星期天台北市陽光燦爛，美國著名的攀岩高手艾力克斯霍諾德Alex Honnold這天的新挑戰是徒手攀爬台北最高的101大樓，Netflix全程現場直播。

　　台北101大樓高508米，艾力克斯要在沒有任何裝備之下，徒手攀爬到最頂端，對他來說是一個極大的挑戰，在旁觀者眼裏，更是匪夷所思的事情。然後旁觀者們在現場，更多的在電視機前看着這件匪夷所思的事情發生。

　　艾力克斯一身輕裝，從101大樓馬路邊的最底層開始，徒手往上攀去。大樓的窗架和玻璃，只要稍為有一點突出之處，對他來說都是着力的支點，只要讓他的手指夠着，就可以引身而上。他選的路線是大樓邊角，攀登的速度非常之快，這座大樓的角位處每隔一段就有一個凸出來的金屬裝飾龍頭，對於由下往上攀爬的人是一個巨大的障礙，但對艾力克斯又似乎不是甚麼難處，這個慣於在懸崖峭壁上攀爬的高手真是好像沒有甚麼可以難得倒他。他保持着速度，在所有觀眾倒抽涼氣的緊張之中，以驚人的臂力和指力，直線往上攀去，最後用了91分鐘，登上大樓的尖頂，屹立在上面俯瞰台北市全景，精彩絕倫。

　　這絕對是向體力和膽量挑戰的極限，稍有差池一定粉身碎骨。在艾力克斯攀登101的直播中也穿插了一些他平時訓練的片段，可以看到他高強度地鍛煉臂力和指力，身體往往只靠雙手的八根手指懸掛，一條性命，也就掛在這八根鐵鈎似的手指上。星期天的上午，就這樣盯着看這個美國人徒手攀上台北101頂峰，起初還為這個人提心弔膽，後來漸漸相信他一定成功，因為越來越覺得他不像是人。

