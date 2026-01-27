KellyChu - 麥當勞聯乘My Melody & Kuromi 限量版迷你水晶麻雀開售極速售罄 | Executive日記
香港麥當勞與人氣爆燈嘅夢幻組合My Melody & Kuromi源源不絕送上一浪接一浪新春驚喜，首度推出「My Melody & Kuromi麥當勞迷你水晶麻雀」，昨天早上開售即迅速售罄，好受歡迎。
箱面不但印有My Melody & Kuromi肖像，內裏嘅迷你水晶麻雀設計亦充滿麥當勞及My Melody & Kuromi元素，例如沾上茄汁嘅薯條變成玩味十足嘅「索子」；「花牌」則分別印上My Melody配搭薯條、新地、巨無霸及經典紙袋；Kuromi與薯餅、豬柳蛋漢堡、飲品及包裝盒一同登場。「一筒」和「萬子」更掛上招牌蝴蝶結，同時亦附上精美配件包括骰子及風莊。
KellyChu
