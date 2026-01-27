KellyChu - 走不尋常路 社會大學片場累積經驗 甄子丹獲嶺大頒授榮譽博士 寄語年輕人珍惜校園學習 | Executive日記

嶺南大學昨日舉行榮譽博士頒授典禮，由嶺大校董會主席姚祖輝向6名傑出人士頒授榮譽博士學位，他們分別為商人霍震寰、企業家李寧、香港賽馬會主席廖長江、學術領袖湯濤、當代作家王安憶，以及國際功夫巨星甄子丹。其中，甄子丹獲頒授榮譽人文學博士學位，他在典禮後接受訪問，指自己的閱歷大部分於「社會大學」與片場中積累，能獲此殊榮深感榮幸，又寄語年輕一代珍惜在校園的學習機會。



自己走「不尋常路」



甄子丹表示，今次獲嶺大頒授榮譽人文學博士學位，對他而言是分外榮幸及感觸，同時，讓他回想起教育的重要性。他表示，自己走的是「不尋常的路」，只靠在「社會大學」和片場積累的經驗，沒有正式在大學學習的經歷。他認為，「教育不止是一個文憑」，大學提供的專屬空間，能讓年輕人專注學習、質疑、探討，以及與志同道合的人共同進步，他希望年輕人珍惜於大學校園學習的經歷。



問及未來會否花更多時間走進學界，與學生分享經驗？甄子丹表示，自己向來樂於分享，在片場常與年輕的電影人交流切磋，分享自己過往的經驗和失敗例子，幫助他們少走「彎路」。他指，未來若有機會，他樂意與不同人分享，讓自己的經驗及學問得以傳承下去。



另一方面，對於如何培育新一代電影人，甄子丹認為，香港的電影從業人員能屈能伸、學習能力強、能吃苦，希望他們維持優勢，了解自己長處所在，相信只要有足夠的實習及創作機遇，香港能培養出更多電影人才。



KellyChu



甄子丹獲嶺南大學頒授榮譽博士學位。