林靜 - 蟹肉蛋白煎琵琶燕 | 紅棉樹下

論香港粵菜的經典滋味，「焗釀蟹蓋」絕對佔一席。這道考驗廚師手藝的功夫菜，先將手拆鮮蟹肉與洋蔥、白汁細心炒製，填回蟹蓋，裹上金黃麵包糠，放入焗爐焗出外酥內鮮的絕妙口感，每一口都是濃郁蟹香與酥脆外殼的交響曲。



然而，經典之所以不朽，在於它能成為創新的基石。屹立於港式粵菜頂端的家全七福酒家，正是這樣一處讓傳統綻放新意的所在。這裏的廚藝不僅止於承傳，更在於敢於蛻變。從「焗蟹蓋」這座高峰出發，他們開闢了一條更見精緻與清雅的蹊徑－－「蟹肉蛋白煎琵琶燕」。



這道佳餚，可謂一場味覺與視覺的「減法藝術」。捨去了濃重的奶油白汁與焗烘，廚師將一縷縷雪白的鮮拆蟹肉絲，輕柔融入蛋白之中，再點睛般混入絲絲晶瑩燕窩。全憑巧手塑成蟹蓋之形，於鑊仔中細火慢煎。成品不見慣常的金黃霸氣，反而通體呈現高雅素淨的雪白，恍如一件溫潤如玉的藝術品。



食味亦從「香濃」轉向「清純」。沒有熱焗熾烈香氣干擾，頂級蟹肉本身的甘甜與海洋鮮味被放大，蛋白的滑嫩與燕窩的清潤口感層層疊加，在舌尖上演一曲清新脫俗的鮮味協奏。更顯心思的是，大廚最後淋上一泓以秘製高湯熬成的透明玻璃芡。這芡汁清中帶鮮，餘韻悠長，不僅為菜品添上動人光澤，其深邃的回甘滋味，更彷彿將所有鮮美昇華、凝聚，真正起到了畫龍點睛的神效。



從金黃酥焗到雪白慢煎，從濃郁飽滿到清雅純粹，頂級粵菜的創新，並非摒棄傳統，而是對食材本味更極致的追求。



林靜