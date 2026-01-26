月理萬機 - 萬眾匯流於此 世界由此相連 | 月理萬機

2025年香港國際機場在客、貨流量均有亮麗成績，全年接待旅客總數更達6100萬人次，較去年上升15%。聖誕旺季期間流量尤為強勁，共有8天的單日超過20萬人次。貨運方面，全年貨運量增長2.7%，達507萬公噸。



去年香港新增30個航點，包括阿布扎比、布魯塞爾及達拉斯等地。我們會繼續積極拓展航空網絡，為旅客提供更廣泛的出行選擇，帶動客運量增長。



去年我們特別在轉機領域上加大投入，12月訪港及過境/轉機旅客錄得雙位數增長。我們將提升候機體驗視為加強對轉機旅客吸引力的重要策略，使更多旅客願意選擇經香港轉飛全球。



為此，我們推出多項專為轉機旅客而設的服務與活動，為候機時段注入更豐富的選擇與驚喜。其中，「香港轉機好時光：文化工作坊」自推出以來反應熱烈，首3個月有超過3000名旅客參與，網上獲得廣泛好評。這項免費手作體驗，讓旅客善用候機時間，親手製作富有香港特色的紀念品，例如印有地標字樣的馬賽克瓷磚杯墊、港式養生涼茶包及彩繪麻將等，為旅程留下獨特回憶。



此外，我們亦為轉機時間超過7小時的旅客推出3條各具特色的免費中轉遊路線，讓旅客能以最便捷的方式走進城市，在短暫停留中親身感受香港的文化魅力。



這份從旅客出發的用心，獲得國際肯定－－香港國際機場於第32屆「世界旅遊獎」中，從11個競爭對手中脫穎而出，榮獲「全球最佳顧客體驗機場」，並同時奪得多項榮譽。這不僅是對我們服務品質與創新的嘉許，更是全球旅客與國際業界對整個團隊持續追求卓越的認可。



每天有數萬名轉機旅客途經香港，連接全球逾200個目的地。未來，我們將繼續拓展航點覆蓋，增強全球連接能力，並持續提升和完善營運的各個環節，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位，讓機場成為連結世界、展示香港魅力的平台，迎接航空業的新時代。



香港機場管理局

航空樞紐發展總監

方瑞文