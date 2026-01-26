KellyChu - 周大福聯迪士尼推金卡盲盒 尖沙咀店首天開售打蛇餅 | Executive日記

周大福珠寶聯乘迪士尼推出全新周大福迪士尼經典系列「Mickey and Friends」金卡盲盒，將多個香港地標化身為即影即有風格嘅精緻收藏金卡，為迪士尼粉絲與收藏愛好者帶嚟全新珍藏精品。系列上周六於周大福尖沙咀iSQUARE國際廣場店優先發售，未開門已吸引大批顧客排隊搶購，經典角色與盲盒玩具撞出火花，魅力十足。



是次「Mickey and Friends」金卡盲盒系列共有8個款式，每張金卡都係以999.9黃金精製，重0.1克，售480元。不同款式上係米奇及一眾好友包括米妮、唐老鴨、黛絲、高飛、布魯托及鋼牙與大鼻，遊走香港名勝拍照打卡嘅靚靚照片，例如米奇喺電車前有型擺pose打卡；米妮以城市遊人造型亮相，帶領大家欣賞維港景色；唐老鴨用鬼馬表情登場，於霓虹招牌下影相留念（下圖）。



隨盒更附送精美相機仔小擺件，可作展示、收藏或隨身小飾物。系列將玩味與珍藏感完美融合，勢令粉絲愛不釋手。



KellyChu

