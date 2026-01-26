KellyChu - 經The Henderson等地標 至終點海濱長廊 「恒基×博愛慈善跑」逾5000人繞中環籌款 | Executive日記

由博愛醫院主辦、恒基地產冠名贊助嘅「恒基x博愛中環海濱慈善跑2026」昨天於中環海濱圓滿舉行，活動吸引5000名跑手參與，共同為「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍項目」及「大埔火災重建及支援項目」籌款，並推廣運動健康與傷健共融文化。



活動設10公里、3公里及1公里賽事，包括個人賽、企業及團體組、親子組及輪椅體驗組。大會更新設1公里「領袖盃」，邀請政商社及傳媒代表參與，共同行善。昨日首場賽事由10公里賽揭開序幕，跑手從起點龍和道出發，途經The Henderson、終審法院、國際金融中心，以及正在興建中嘅中環新海濱旗艦項目Central Yards等多個標誌性地點，邊跑邊欣賞沿途風光，最後以中環海濱長廊為終點。



活動今年更特別邀請特殊需要與殘障人士一同參與，包括特殊學習需要學童、視障跑手以及他們的領跑員。除精彩賽事外，大會還於添馬公園舉辦「活力健康嘉年華」，設有多個健康推廣攤位、遊戲及特色體驗，吸引跑手及市民參與，場面熱鬧。



黃浩明：為社會注入更多正能量



立法會議員、恒基兆業地產執行董事黃浩明指，是次海濱慈善跑為集團成立50周年嘅首個大型對外慶祝活動，透過結合慈善與運動，為社會注入更多活力和正能量，體現恒基地產關愛社群嘅精神。



KellyChu