Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 經The Henderson等地標 至終點海濱長廊 「恒基×博愛慈善跑」逾5000人繞中環籌款 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
32分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

由博愛醫院主辦、恒基地產冠名贊助嘅「恒基x博愛中環海濱慈善跑2026」昨天於中環海濱圓滿舉行，活動吸引5000名跑手參與，共同為「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍項目」及「大埔火災重建及支援項目」籌款，並推廣運動健康與傷健共融文化。

　　活動設10公里、3公里及1公里賽事，包括個人賽、企業及團體組、親子組及輪椅體驗組。大會更新設1公里「領袖盃」，邀請政商社及傳媒代表參與，共同行善。昨日首場賽事由10公里賽揭開序幕，跑手從起點龍和道出發，途經The Henderson、終審法院、國際金融中心，以及正在興建中嘅中環新海濱旗艦項目Central Yards等多個標誌性地點，邊跑邊欣賞沿途風光，最後以中環海濱長廊為終點。

　　活動今年更特別邀請特殊需要與殘障人士一同參與，包括特殊學習需要學童、視障跑手以及他們的領跑員。除精彩賽事外，大會還於添馬公園舉辦「活力健康嘉年華」，設有多個健康推廣攤位、遊戲及特色體驗，吸引跑手及市民參與，場面熱鬧。 

黃浩明：為社會注入更多正能量

　　立法會議員、恒基兆業地產執行董事黃浩明指，是次海濱慈善跑為集團成立50周年嘅首個大型對外慶祝活動，透過結合慈善與運動，為社會注入更多活力和正能量，體現恒基地產關愛社群嘅精神。

KellyChu

最Hit
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
17小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
16小時前
袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變
袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變
影視圈
10小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
旅遊
14小時前
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
影視圈
6小時前
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
影視圈
7小時前
李龍基鋪路復合？驚爆王青霞與內地老公協議離婚：照我估計，呢個先生可能都大問題
李龍基鋪路復合？驚爆王青霞與內地老公協議離婚：照我估計，呢個先生可能都大問題
影視圈
8小時前
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
上車就眼瞓︱高鐵二氧化碳超標逾倍 專家：用錯標準
上車就眼瞓︱高鐵二氧化碳超標逾倍 專家：用錯標準
即時中國
8小時前
更多文章
尖沙咀店未開門已吸引顧客排隊搶購。
KellyChu - 周大福聯迪士尼推金卡盲盒 尖沙咀店首天開售打蛇餅 | Executive日記
　　周大福珠寶聯乘迪士尼推出全新周大福迪士尼經典系列「Mickey and Friends」金卡盲盒，將多個香港地標化身為即影即有風格嘅精緻收藏金卡，為迪士尼粉絲與收藏愛好者帶嚟全新珍藏精品。系列上周六於周大福尖沙咀iSQUARE國際廣場店優先發售，未開門已吸引大批顧客排隊搶購，經典角色與盲盒玩具撞出火花，魅力十足。 　　是次「Mickey and Friends」金卡盲盒系列共有8個款式，
32分鐘前
Executive日記