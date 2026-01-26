Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 只交明白人 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
33分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　一個移居香港的北京女孩在網上視頻裏舉了幾個例子，說了幾個香港比北京優勝的地方，結果遭到不少留言攻擊，說她見識少，說香港彈丸之地，怎麼可以跟大北京比，諸如此類，攻擊她的大概多數都是沒來過香港的人。

　　其實這女孩也不過是說香港的交通比北京暢順，在香港坐地鐵不用安檢，香港的公共設施比北京乾淨等等。這不過是一個移居香港的北京人抒發一下自己的感受，不料就令一些人臉上掛不住了。

　　由此可見，講話真要講給明白人聽，若是不明白的人，你費多大的勁，他也不明白。他不明白，不會怪自己愚鈍，只會怪你說得不明白。這也就像交朋友一樣，見識不相同的人交不了朋友，就像北方俗話說，「尿不到一個壺裏去」。見識不同的人，看出來的世界也不一樣，你看得順眼，他覺得彆扭，反之亦然。於是好壞對錯的標準也因此南轅北轍。這是勉強不來的事情，分道揚鑣才是上策。

　　所以人間瑣事之一，就是如何避免跟見識不同的人相處。跟見識不同的人相處總是沒有好結果的。這倒不是說誰有見識誰沒有見識，而是見識只是個表象，緣由則是對這個世界的概念差異，也就是所謂的「三觀」相異，那就「尿不到一個壺裏去了」。如果不想蹉跎生命，遇到見識不同的人，避之則吉。人生苦短，有話就說給明白人聽，反之，就浪費光陰了。

李純恩

最Hit
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
17小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
16小時前
袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變
袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變
影視圈
10小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
旅遊
14小時前
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
影視圈
6小時前
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
影視圈
7小時前
李龍基鋪路復合？驚爆王青霞與內地老公協議離婚：照我估計，呢個先生可能都大問題
李龍基鋪路復合？驚爆王青霞與內地老公協議離婚：照我估計，呢個先生可能都大問題
影視圈
8小時前
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
上車就眼瞓︱高鐵二氧化碳超標逾倍 專家：用錯標準
上車就眼瞓︱高鐵二氧化碳超標逾倍 專家：用錯標準
即時中國
8小時前
更多文章
李純恩 - 冰天雪地 | 好好過日子
　　最近多得特朗普日說夜說，說得格陵蘭爆紅。這天看YouTube，正好看見無綫電視拍的旅遊節目《世界零距離》介紹格陵蘭，主持人方東昇從海裏撈起一塊千年冰，在陽光照耀下晶瑩剔透，見之親切感油然而生。 　　上次到南極旅行，坐衝鋒艇去看冰川，海面上漂滿了從冰川流出來的浮冰，浮冰有雪白的有透明的，雪白的是新冰，透明的老冰。老冰就是千年冰，眼前頓時滿目歲月流淌。那次隨手撈起了一大塊形狀如水晶雕塑的老冰
2026-01-24 02:00 HKT
好好過日子