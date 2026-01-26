李純恩 - 只交明白人 | 好好過日子

一個移居香港的北京女孩在網上視頻裏舉了幾個例子，說了幾個香港比北京優勝的地方，結果遭到不少留言攻擊，說她見識少，說香港彈丸之地，怎麼可以跟大北京比，諸如此類，攻擊她的大概多數都是沒來過香港的人。



其實這女孩也不過是說香港的交通比北京暢順，在香港坐地鐵不用安檢，香港的公共設施比北京乾淨等等。這不過是一個移居香港的北京人抒發一下自己的感受，不料就令一些人臉上掛不住了。



由此可見，講話真要講給明白人聽，若是不明白的人，你費多大的勁，他也不明白。他不明白，不會怪自己愚鈍，只會怪你說得不明白。這也就像交朋友一樣，見識不相同的人交不了朋友，就像北方俗話說，「尿不到一個壺裏去」。見識不同的人，看出來的世界也不一樣，你看得順眼，他覺得彆扭，反之亦然。於是好壞對錯的標準也因此南轅北轍。這是勉強不來的事情，分道揚鑣才是上策。



所以人間瑣事之一，就是如何避免跟見識不同的人相處。跟見識不同的人相處總是沒有好結果的。這倒不是說誰有見識誰沒有見識，而是見識只是個表象，緣由則是對這個世界的概念差異，也就是所謂的「三觀」相異，那就「尿不到一個壺裏去了」。如果不想蹉跎生命，遇到見識不同的人，避之則吉。人生苦短，有話就說給明白人聽，反之，就浪費光陰了。



李純恩