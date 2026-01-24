馮榕榕（Ruby） - 本地創作時尚空間 | 榕榕細語

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

5小時前
　　有時想買新衫，腦海浮現的地方離不開那幾個商場、那幾條大街，新一季櫥窗換了畫面，剪裁卻像在哪裏見過，出席活動更深怕有人穿着同一款衫。慢慢便替自己訂下購物規則：要找有心思又不怕會撞衫的設計，就得走進一些「設計密度」較高的地方。

　　最近走訪了深水埗的DX design hub。提起深水埗，多會想起布行、電子零件或街頭小食，很難聯想到一個以設計為主的空間。在通州街這個由香港設計中心營運的設計館，一方面培育本地時裝設計師，一方面成為展覽、活動和零售並存的創意平台。

　　以購物角度看，重點落在地面層的The Fashion-Pop。這裏像一間放大了的選物店，氣氛開放，毋須刻意「打扮到某個程度」才敢踏進去。空間集合多個本地設計品牌，包括服裝、配飾、首飾、香氛，以至小禮物、紙品和生活用品，感覺不是把櫃位簡單堆疊，而是經過挑選再拼成一個有整體協調性的展場。

　　這段時間，The Fashion-Pop化身為「設計馳祥」快閃館，為迎接新一年而布置得格外喜氣。以馬年意象為主題，寓意如駿馬奔馳，把繁榮、喜悅和吉祥的祝福帶進設計之中。現場匯聚約三十個本地設計單位，當中精選時尚服飾與飾物、珠寶首飾、香氛、利是封與賀卡、生活精品等，既可為新年添置幾件實用單品，也可趁機選一些玩味小物送給朋友。

　　社交平台上可見到部分參與品牌，例如服裝與配飾單位、香氛與小物品牌等，各自以不同方式演繹節日氣氛，有些偏向街頭風，有些則走細緻、內斂路線，逛起來有點像翻一本活生生的本地設計年鑑。對於習慣光顧大型連鎖店的人而言，這種「人名與品牌都沒背熟」的陌生感，反而成為重新認識本地創作的一個切入點。

　　說到最吸引之處，是The Fashion-Pop的品牌組合會按季節轉換，今季是「設計馳祥」，往後則會換上全新主題與陣容，而非那種十年如一日的商場格局。對經常逛街卻越逛越無感的人來說，這種變化本身就是一種溫柔的提醒——原來衣服和飾物店可不時帶來驚喜。站在衣架前細看，會自然想像背後的工作枱：可能就在幾個港鐵站以外。買到的不但是一件「跟上潮流」的產品，從布料選擇到線條安排都藏着生活觀察。即使最後沒有帶走太多戰利品，離開時的感覺也有點不同，比起「避免撞衫」，更重要是再次憶起自己喜歡怎樣穿，喜歡以怎樣的方式生活。

　　DX design hub距離港鐵深水埗站僅數分鐘步程，重開的布藝市場也就在旁邊，可以一站式參觀！「設計馳祥」正於The Fashion-Pop舉行，每天開放，方便平日偷空或周末約朋友一同前往。

馮榕榕（Ruby） - 網球時刻 | 榕榕細語
　　最近開始每星期抽一兩個下午去打網球，從一開始只顧着把球發過網，到現在會追看本地賽事，再轉台看澳網，才發現原來整個城市都在談網球。這種由球場蔓延到街頭的「網球時刻」，不但令更多人走進球場，也悄悄改變了大家看待運動與時裝的方式。 　　今年中銀香港網球公開賽上，黃澤林（Coleman）在主場打入八強，成為賽事史上首位在男單贏波的香港代表。他在ATP巡迴賽上的突破，亦順勢把香港男網推上國際版面。
2026-01-17 02:00 HKT
