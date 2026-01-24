葉澍堃 - 男女廚神 精心炮製的家常便飯 | 葉Sir食經

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葉澍堃
5小時前
　　最近食了頓隱世男女廚神攜手炮製的家常便飯，飯局設在男廚神的海邊豪宅，他一早為我們到灣仔街市買海中蝦、第一刀豬肉、15斤重的馬友魚和青菜，其他食材還有他家中珍藏多年的日本吉品鮑魚、海虎翅和花膠。山頂女廚神為我們用老雞、火腿和排骨頭炆17頭舊水吉品，酒神Chris則為我們帶來多瓶法國佳釀，包括1975年Dom Perignom Oenotheque香檳、1995年Henri Jayer的Echezeaux牙刷蘇紅酒、1986年雙瓶裝Mouton木桐及2006年康帝的La Tache邋遢豬紅酒，白酒是2011年Domaine Francois Raveneau的Chablis。

　　餐前先飲杯50歲的Dom香檳，金黃色的老酒比「文華廳」「借尿遁」香檳好飲得多，晚飯第一道菜是煎炸海中蝦，蝦腳炸得香脆，蝦肉鮮甜無比，跟布根地Chablis白酒是神仙配搭。另一款海鮮是15斤重馬友魚的魚腩，這是整條魚最肥美部位，一魚兩食分別是香煎及用冬菜蒸，蒸馬友嫩滑鮮甜，煎馬友皮脆肉香，各自精彩，飲杯Chablis白酒，其樂無窮。跟着食女廚神精心炮製的日本吉品，鮑魚炆得汁香味濃，溏心口感一流，一食傾心，日本311前的舊水鮑魚味力果然沒法擋！男廚神做的鮑魚同樣精彩，25頭吉品配的是花膠、生菜和熱騰騰的白飯，鮑汁充滿膠質，香濃黏口，食完不用搽潤唇膏，配1986年Mouton 100分紅酒甚佳，一夜之間有幸同時品嘗男女廚神炮製的乾鮑，幸福感覺滿溢！

　　跟着食鹹魚肉餅及煎曹白鹹魚，這是男廚神最近在灣仔街市搜購回來的本地生曬鹹魚，是有錢也難買到的佳品，味道比孟加拉羅拔仔的優勝得多！鹹魚肉餅用第一刀豬肉跟鹹魚蓉一起剁碎，煎得香脆惹味，佐飯一流，更精彩是那塊煎曹白鹹魚，鹹香迷人，配Henri Jayer 1995年牙刷蘇紅酒是神來之筆，鹹魚跟紅酒味道合拍得天衣無縫，擦出美味火花，酒香跟鹹香在口中久久不散，美味至今難忘，法國酒神如果泉下得知我們用他的貴價紅酒來配鹹魚，不知有何感想！最後一道菜是菜心炒牛肉，看似普通，其實要做得好一點不易，本地牛脊肉沒有用發粉蠔油調味，肉味香濃，菜心爽甜，席上美眉大讚是她一生食過最美味的菜心炒牛肉。

未煮的肉餅和鹹魚
未煮的肉餅和鹹魚
酒神Henri Jayer的1995年牙刷蘇紅酒
酒神Henri Jayer的1995年牙刷蘇紅酒
香脆鮮甜的海中蝦
香脆鮮甜的海中蝦
香煎馬友魚腩
香煎馬友魚腩
50歲的Dom香檳
50歲的Dom香檳
冬菜蒸馬友魚腩
冬菜蒸馬友魚腩
煎鹹魚肉餅
煎鹹魚肉餅
煎曹白鹹魚是天下美味
煎曹白鹹魚是天下美味
美味的菜心炒牛肉
美味的菜心炒牛肉
