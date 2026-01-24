KellyChu - 友邦香港「新造保單數目」 持續稱冠業界 | Executive日記

友邦香港繼續領先市場，在保險業監管局最新公布的2025年首三季香港長期保險業務臨時統計數字中，再次穩踞「新造保單數目」榜首。友邦香港已連續11年在此項指標稱冠業界，展現公司穩健的市場地位及客戶一直以來的支持。



助社區實踐「健康長久好生活」



友邦香港表示，衷心感謝客戶的持續信任，友邦香港持續在「新造保單數目」稱冠，反映了當大眾想透過保險來守護自己及摯愛的未來時，友邦香港的優質健康及財富方案，以及超越傳統保險的服務和體驗，每每都能突圍而出，成為他們的首選。



友邦香港強調，會繼續堅守承諾，保障客戶的每一個重要時刻，幫助大眾及社區實踐「健康長久好生活」。



KellyChu