李純恩 - 冰天雪地 | 好好過日子

最近多得特朗普日說夜說，說得格陵蘭爆紅。這天看YouTube，正好看見無綫電視拍的旅遊節目《世界零距離》介紹格陵蘭，主持人方東昇從海裏撈起一塊千年冰，在陽光照耀下晶瑩剔透，見之親切感油然而生。



上次到南極旅行，坐衝鋒艇去看冰川，海面上漂滿了從冰川流出來的浮冰，浮冰有雪白的有透明的，雪白的是新冰，透明的老冰。老冰就是千年冰，眼前頓時滿目歲月流淌。那次隨手撈起了一大塊形狀如水晶雕塑的老冰，在陽光下晶瑩剔透，非常好看。我讓同在一條衝鋒艇上的廖啟智雙手捧着冰塊拍了幾張有趣的照片，然後把冰塊帶回船上，千年冰配威士忌，如今回想真是美好的記憶。



格陵蘭一年中有十個月冰天雪地，當初北歐人到了這個大島發現幾乎看不見綠地，基於美好的願望，起了個Grønland的名字，也就是英文的Greenland，綠色的土地。據說那時就因為這個名字，吸引了許許多多北歐人移居過來，過來之後才知道那裏除了冰天雪地還是冰天雪地。



我曾經想過去格陵蘭旅行，因為去過南極沒有到過北極，看過野生企鵝沒有看過野生北極熊。最近因為特朗普惦記格陵蘭，令這個世界第一大島又頻頻被人提起。網上有一段調侃評論是說格陵蘭自古就是中國的，因為根據金庸小說《倚天屠龍記》所述，張翠山和殷素素為了躲避金毛獅王謝遜追殺，乘桴一路向北漂流，漂到北極，登上冰天雪地的冰火島，這島是張翠山發現的，翠山就是Greenland，因而名之。呵呵，真是天才發現。根據這個說法還可以繼續延伸：Greenland夫婦住在島上喜獲麟兒，生了第一代原住民張無忌，這「格陵蘭自古就是中國的」證據便更加確鑿。看來特朗普去跟丹麥人討格陵蘭是找錯對象了。



李純恩