李飛帆 - 金象牌推超萌毛公仔掛飾 及WhatsApp貼圖 齊賀年 | 企業熱話
閱讀更多
內容
適逢馬年新春將至，金象牌推出「年年得米、『飯飯』都掂」活動，融合超萌毛公仔掛飾、實用「得米桶」及WhatsApp貼圖三大驚喜，全部都圍繞住「得米」同「掂」，讓買米變成一件又潮又充滿樂趣及意頭的節日活動，點燃全城新年氣氛！
圓碌碌的超萌米飯造型掛飾圓潤可愛，頭頂更隨機掛有「年年得米」、 「『飯飯』都掂」揮春、福氣滿載，當擺設或手袋掛飾；而WhatsApp貼圖系列則以米粒及米飯公仔為靈感，創作10款充滿活力的新年祝福貼圖，不僅可愛生動，更可讓你向親朋好友送上傳遞新年祝福！
最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
2026-01-22 13:57 HKT
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
2026-01-22 13:20 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
2026-01-22 11:46 HKT
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
2026-01-22 07:00 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT