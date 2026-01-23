李飛帆 - 金象牌推超萌毛公仔掛飾 及WhatsApp貼圖 齊賀年 | 企業熱話

適逢馬年新春將至，金象牌推出「年年得米、『飯飯』都掂」活動，融合超萌毛公仔掛飾、實用「得米桶」及WhatsApp貼圖三大驚喜，全部都圍繞住「得米」同「掂」，讓買米變成一件又潮又充滿樂趣及意頭的節日活動，點燃全城新年氣氛！



圓碌碌的超萌米飯造型掛飾圓潤可愛，頭頂更隨機掛有「年年得米」、 「『飯飯』都掂」揮春、福氣滿載，當擺設或手袋掛飾；而WhatsApp貼圖系列則以米粒及米飯公仔為靈感，創作10款充滿活力的新年祝福貼圖，不僅可愛生動，更可讓你向親朋好友送上傳遞新年祝福！