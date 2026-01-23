李飛帆 - Buffalo牛頭牌 廚具家電開倉大激減 | 企業熱話

Buffalo牛頭牌舉行廚具家電開倉大激減，由即日起至2月15日全場貨品2折起！



場內提供超過40款限日限售產品以開倉價發售，總數多達2,500件。推介產品包括不銹鋼及易潔廚具、小家電、保溫杯、清潔用品以至浴室用品只需$10起；此外還有全新推出的牛頭牌不銹綱2合1開箱剪刀，開倉價亦只需$39，一物兩用，開箱必備，限量發售。是時候入手全新廚具迎新年！



營業時間：上午10時至晚上7時30分



地址：觀塘偉業街221號美德工業中心地鋪（觀塘站B3出口）



查詢：2389 6155