麥華章 - 拉丁美洲國民美食 | 玫瑰人生

玫瑰人生
玫瑰人生
麥華章
4小時前
生活 專欄
　　最近一趟南美洲之旅，我們遊走了巴西、烏拉圭、阿根廷及智利這4個國家，在遊覽風景名勝之餘，我們不忘搜尋可體驗當地風味的美食。於阿根廷、智利及烏拉圭，我們喜嘗了一款這3個西班牙語系拉美國家奉為國民美食的餡餅Empanada，此當地尋常美食既美味好吃，又價錢相宜兼隨處可吃到，我們尤為喜愛，差不多成了我們每餐不可或缺的頭盤開胃菜。

　　Empanada外觀（見圖）有點似我們港式角仔，通常體形較大，形狀多為半月形。外層餅皮用麵粉搓成，但也可用玉米粉。至於餡料，最常見是經典的Pino餡料，用碎牛肉、切成碎粒的洋蔥，加調味料混拌後煎香，跟着加入芝士、橄欖及烚雞蛋，然後用餅皮包裹着餡料按成半月形或餃子狀，邊緣則掐按成花邊，最後放入焗爐烤烘或放入油鑊油炸而成。餡料種類繁多，隨着不同地區而有差異，包括用雞肉、豬肉、玉米、海鮮等。這小吃甚得拉美人民喜愛，不但是派對及野餐的常備食物，下至街頭巷尾小攤販有售，上至出現於很多餐廳甚至米芝蓮級食府的菜單上，我們在阿根廷葡萄酒產區門多薩（Mendoza）一間米芝蓮餐廳Soberana吃午餐時，便以角仔小吃為前菜。

　　吃慣港式角仔或餃子以皮薄餡靚為好吃標準的我們，吃Empanada時不期然以此口味去衡量，做得好的一般都皮薄酥脆，餡料鮮美且juicy。女友話，此行最好吃的角仔是於我們在Mendoza下榻精品酒店Lares de Chacras內的餐廳吃到，因那兒供應的角仔便有此水準。

　　我們因太喜愛這拉美國民美食了，在旅遊智利最具藝術氣息與歷史風情的名城瓦爾帕萊索（Valparaiso）時，特去參加當地烹飪班，當中便教授如何烹製Empanada，整個過程豐盛多彩，很值得與大家分享，惜篇幅有限，只能下回再續了！

麥華章

