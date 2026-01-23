KellyChu - 旅發局與中華廚藝學院益食家 50名廚嚴選250家店 教你享盡「香港美味」 | Executive日記

為推廣香港餐飲及提升旅遊吸引力，旅發局聯同中華廚藝學院特別邀請超過50位本地名廚，推薦全港250間心水餐廳，推出首本涵蓋各區嘅「香港好味」名廚精選美食指南。透過名廚專業而獨到嘅推薦，旅客及市民可以深度體驗香港餐飲文化深厚底蘊和多元風貌，行到邊，食到邊，盡享好味佳餚。



林建岳：真誠致敬港飲食文化精神



參與這本「香港好味」美食指南嘅名廚包括五星級酒店行政總廚及米芝蓮星級廚師，如黃隆滔、邵德龍、李文星、周世韜、鄧家濠等。他們不僅對於烹飪技藝傳承與創新有極致追求，而且致力於推動本地餐飲文化嘅弘揚和發展。在一眾名廚心水餐廳之中，中菜琳瑯滿目，涵蓋京、滬、川、粵、滇等不同風味；環球美食亦包羅萬有，融匯法、意、美、日、韓、泰、印、星、馬等多國菜系。由地道粉麵小店、港式糖水舖、老字號菜館、文青咖啡室，到星級酒店餐廳、米芝蓮頂級食府，各有特色。



旅發局主席林建岳表示，中華廚藝學院多年來孕育無數名廚，助力香港成為「美食之都」功不可沒，今次一起合力打造美食指南，不僅係一份餐廳名錄，更係對香港飲食文化精神嘅真誠致敬。透過名廚帶路，吸引旅客展開味覺之旅，探索香港千百種「好味」，這與旅發局「香港．大城小區」推廣項目嘅宗旨一脈相承，鼓勵旅客深度體驗全城每一處，帶動消費，推動旅遊業可持續發展。



KellyChu



旅遊事務專員張馮泳萍（前排左五）、旅發局總幹事劉鎮漢（前排右五）、VTC執行幹事唐智強（前排左四）；旅發局成員、立法會議員梁進（前排左三）；立法會議員姚柏良（前排右四）、立法會議員江旻憓（前排右三）聯同一眾名廚共同見證「香港好味」美食指南推出。