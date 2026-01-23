鄧達智 - 重拾炒米餅滋味 | 智智樂GO

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

智智樂GO
智智樂GO
鄧達智
4小時前
生活 專欄
　　也已忘記我家哪一年，停止自家製作賀年鄉土炒米餅；於在下10歲？11歲？留下印象非常深刻，永難忘記我們家製作炒米餅的香與味，更有製作期間的過程與環境。

　　每年冬至之後，家中便開始忙碌起來；大掃除，整魚龍（年糕），炸油角煎堆⋯⋯都是後話，備靚米磨粉、製糖、糖腌肥豬肉、炒香花生然後壓碎、炒芝麻、儲柴用在大灶下燒火烘餅。

　　諸物俱備，聯絡親戚女眷來家幫手；住得近的晚上回去次晨再來，住得較遠那些年交通不方便，例如住港島的姨婆、住元朗的姑姐、住輞井圍的大姨；留宿近一星期，直至將堆積如山的炒米餅圓滿完成。

　　揼餅事不離實，另一方面以揼餅之名，平常不容易在外面留宿已出嫁女性，得此機會，回到娘家跟父母多聚首聊天；姊妹們藉此日日夜夜詳談。尤其住在港島的姨婆，難得跟祖母，姊妹倆一星期內談盡自半年前聚首以來的閒話。小孩的我們趁大人忙碌，如非上山下河，頑盡平常難得的野孩子行徑；便是屈膝坐在大灶前面，幫助送柴燒火，一面等待新餅烘好，急忙嘗上第一口。

　　這段日子，將糖及粘米粉勻循混糖一體，揼餅、烘餅、排餅、裝嵌⋯⋯忙過不亦樂乎，已無機會煮弄平時家中正常的飯餸，唯有煲一大鍋大芥菜豬骨湯送米飯，或大芥菜燒豬骨粥供大家當小食養肚；不過幾天，卻是童年美好的回憶。

　　自從家中停止製作炒米餅，其他親戚或鄉里總會送來他們的製作，味道跟我家製作相近，歡迎得很。

　　過不了多久，吾鄉已無人揼餅，自己也離開了香港，到外面繼續上課。回流，再也難覓舊時味道，靠近農曆年，間中也有朋友送來其他鄉村或深圳河對岸原居民鄉村製作的炒米餅，一般只具備花生餡，再也見不到我們家過去每年必做，肥豬肉被糖腌至玻璃透明香噴噴的豬肉餅，既薄且脆芝麻薄餅。從失望到絕望，已放棄尋找美味炒米餅。

　　因治療膝痛，每月兩次上廣州，卻在入住的賓館樓下小菜館，見到包裝簡潔企理的炒米餅，初看並不吸引，後經老闆娘一再保證這炒米餅美味；即管試試⋯⋯雖然跟我家過去的製作有頗大距離，卻是味蕾與質感的重新體驗；材料為碎粒花生及芝麻蓉，初吃不覺，再吃啖出鹹香與嚼勁，越吃越好味，決定入貨過年應用。

鄧達智

