林靖風 - 地母、幽浮與合唱團 | 優雅以後

林靖風
4小時前
　　《地母》以魔幻寫實的風格敘述了受1909年「曼谷條約」影響、被收回土地的居民故事。作品以降頭術作為象徵，化解身兼農婦與解降師的鳳音對亡夫的思念與執着。片中多個場景以建築物與植物遮擋鏡頭，呈現出一種窺探的視角，彷彿故事中的人物都被歷史所凝視；就如故事的結局阿雯對母親說：「我們離開這裏，去一個沒有仇恨的地方。」沒有仇恨的地方只會如電視裏升起的煙霧般虛幻存在。

　　《再見UFO》演繹了香港從80年代到回歸後的變遷，並以華富邨的UFO事件延伸出對自我追尋的主題。成為會計師的林可兒對未婚夫說：「那從頭來過就從頭來過吧，你現在很趕時間嗎？」最終只換來對方一句「這裏是香港」，讓原本擁有的夢想破碎。那些曾經最接近外星人的人，最後也只能留守地球。

　　《陽光女子合唱團》以女子監獄中的爭執與扶持，訴說了一個關於親情與友情的故事。法官在將撫養權轉交給新監護人時對惠貞說：「如果妳回答『我願意』，妳將無法再撫養妳的孩子。」每一句「我願意」都象徵着一份承諾，其中包含了快樂與痛苦；就如故事中的角色們雖然曾經犯錯，都也擁有改過自新的機會，以及去愛與被愛的能力。

