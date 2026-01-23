查小欣 - 《玥派》治療系中菜茶飲 | 查乜料

旺角朗豪坊新開的治療系中菜茶飲《玥派》，主打中菜×巧手點心×創意茶飲，晚飯可同享匠心小菜、蝦餃燒賣和講究茶飲，才剛開業十多天已成新蒲點，座無虛席。



從繁忙的商場踏進《玥派》，入門處樸實的石材Tea Bar，正在炮製糯米熟普洱「碎銀子」，雲南凍乾墨紅玫瑰養生茶，手泡純茶橙桂花烏龍及茶泡拿鐵等，茶香迎客，靜謐。喜凍茶者，有12小時低溫萃取製作的冷泡茶系列「月中有桂」，放在大圓扁玻璃瓶，注威士忌杯，加冰；紫色蝶碗花氣泡茶、Earl Grey氣泡茶用香檳杯飲，好玩好飲，打卡之選。多款創意雞尾酒，成為年輕人最愛打卡的「中式茶酒」。酒單豐富，開了瓶「玉鴿」紅酒佐餐，美酒佳餚。



全天候供應點心，嘗了四款點心：「麻辣燒賣」傳統燒賣肉汁飽滿，帶花椒川式麻香，惹味。鮮蝦餃，餃皮薄、蝦彈牙。「薯不簡單」，薯仔製包，軟熟陣陣薯香。陶土金沙球，用竹炭粉與糯米粉打造灰銀metallic外觀，咬開，緩緩流出牛油炒香的紅心鴨蛋黃金沙。



必食招牌蔥油脆皮雞，我是「蔥控」，食到舔舔脷，自家製蔥油煮煉八小時，配乾蔥炒香的黑色乾蔥醬，上桌前再加入即炒鮮蔥，雞皮酥脆肉細嫩，香氣溫潤，有層次。鮮辣剁椒黃花魚，起骨，魚肉切成「一梳梳」形態，排回魚形，辣度恰到好處。



尤其推介水煮牛舌，陳年花雕熟醉蜆蝦杯，火燄黑叉燒，潮州辣醬豆乾。記住留肚食多姿多彩的甜品：酒釀米麻糬鳳凰奶，特級桃膠鮮蓮子燉銀耳，最愛食材豐富的鮮蓮子桃膠大滿貫。



查小欣