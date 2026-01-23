Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

項明生 - 巴黎鐵塔岳陽樓 | 非誠勿遊

非誠勿遊
非誠勿遊
項明生
4小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　這座只有20米不到的木構建築，被譽為天下第一樓，不是因為它像中東的哈里發塔一樣夠高，也不是因為像吉薩金字塔一樣夠老，國內還有山西應縣木塔比它更老。只是因為滕子京一封書信，范仲淹的一篇雄文，成就岳陽樓千年盛名。

　　不止岳陽樓以文載名，江南三大名樓武漢的黃鶴樓、南昌的滕王閣，同樣也是與《詩經》、《楚辭》、唐詩宋詞等詩詞歌賦文學作品結合，成為鶴立雞群的千古傳奇，這和西方建築的追求有天壤之別。

　　《創世紀》說：「來吧！我們要建造一座城和一座塔，塔頂通天，為要傳揚我們的名」，追求高度與天齊是人類自古的渴望。古代最高的吉薩金字塔以147米稱霸全球了38個世紀，直到1889年被300米高的巴黎鐵塔超越。40年後再被紐約的克萊斯勒大廈取代，現在式是828米的哈里發塔。

　　我這次受岳陽文旅局邀請，由西九龍出發，坐4小時高鐵，直奔我中學就倒背如流的岳陽樓。站在這只有19米高，採用三層四柱、飛簷盔頂結構，完全由榫卯相連的木構建築前，的確不夠世界其他著名古建築那麼高大上。不懂文學的人會想到，岳陽樓建築成就與其「天下第一樓」的美譽並不匹配。

　　但中華文化崇尚「以文治國」、「文以載道」，祖先傳統並不重視木工或建築工這些雕蟲小技。所以范仲淹368字的記文，就足令這個木構三層樓變成中華文明的巴黎鐵塔和哈里發塔高度。

項明生

最Hit
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
23小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
16小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
17小時前
尖沙咀酒店謀殺及企圖自殺案 夫右頸刀傷致命 妻昏迷手持染血生果刀被捕
突發
6小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
19小時前
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
13小時前
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
60年代邵氏美人娶新抱突起波瀾 準新娘家逢巨變 星二代兒子公布婚禮新安排惹擔憂
60年代邵氏美人娶新抱突起波瀾 準新娘家逢巨變 星二代兒子公布婚禮新安排惹擔憂
影視圈
8小時前
「TVB爆紅劇」女星曾被指性慾強  拍全裸寫真告別清純  53歲慶生逆齡生長似廿歲出頭
「TVB爆紅劇」女星曾被指性慾強  拍全裸寫真告別清純  53歲慶生逆齡生長似廿歲出頭
影視圈
12小時前
更多文章
項明生 - 七時半的呼喚 | 非誠勿遊
　　又回到這熟悉的城市，這個我年輕時連續15年每個月都來一次開會的工作地點。 　　今天沒有約人吃飯，我於是全天都留在新宿的酒店寫稿及剪片，不知不覺天色已暗，傍晚7:30了，我沉睡的生理時鐘響起了，不加思索的穿上外套，潛意識的走向新宿東口伊勢丹百貨的方向，直奔本館。 　　到了本館，推開門就是奢侈品牌化妝專櫃，我熟悉地走向地庫一層，已經站滿了日本家庭主婦及OL，因為這就是一天中最興奮的高光
2026-01-09 02:00 HKT
非誠勿遊