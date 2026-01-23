項明生 - 巴黎鐵塔岳陽樓 | 非誠勿遊

這座只有20米不到的木構建築，被譽為天下第一樓，不是因為它像中東的哈里發塔一樣夠高，也不是因為像吉薩金字塔一樣夠老，國內還有山西應縣木塔比它更老。只是因為滕子京一封書信，范仲淹的一篇雄文，成就岳陽樓千年盛名。



不止岳陽樓以文載名，江南三大名樓武漢的黃鶴樓、南昌的滕王閣，同樣也是與《詩經》、《楚辭》、唐詩宋詞等詩詞歌賦文學作品結合，成為鶴立雞群的千古傳奇，這和西方建築的追求有天壤之別。



《創世紀》說：「來吧！我們要建造一座城和一座塔，塔頂通天，為要傳揚我們的名」，追求高度與天齊是人類自古的渴望。古代最高的吉薩金字塔以147米稱霸全球了38個世紀，直到1889年被300米高的巴黎鐵塔超越。40年後再被紐約的克萊斯勒大廈取代，現在式是828米的哈里發塔。



我這次受岳陽文旅局邀請，由西九龍出發，坐4小時高鐵，直奔我中學就倒背如流的岳陽樓。站在這只有19米高，採用三層四柱、飛簷盔頂結構，完全由榫卯相連的木構建築前，的確不夠世界其他著名古建築那麼高大上。不懂文學的人會想到，岳陽樓建築成就與其「天下第一樓」的美譽並不匹配。



但中華文化崇尚「以文治國」、「文以載道」，祖先傳統並不重視木工或建築工這些雕蟲小技。所以范仲淹368字的記文，就足令這個木構三層樓變成中華文明的巴黎鐵塔和哈里發塔高度。



項明生