嘉洛 - 《Song Sung Blue：藍色情歌》 唱盡人生百態的另類中年好聲音 | 嘉洛的光影世界

嘉洛
4小時前
生活 專欄
  《Song Sung Blue》是Neil Diamond成名歌曲之一，跟其他作品一樣，充滿着他信奉的基督教信仰如何貫穿其人生，影響其世界觀與音樂風格。他的歌曲常常觸及信仰、希望、救贖和愛等主題，分享這信仰如何賦予他目標感和方向感，幫助他面對人生中的種種挑戰。

　　《Song Sung Blue：藍色情歌》並非Neil Diamond的傳記電影，影片其實講述上世紀八、九十年代威斯康辛州的Sardina夫婦合組「Lightning and Thunder」二重唱，他們因重唱Neil Diamond名曲而成名的故事。由曉治積曼飾演的Mike甚至複刻Neil Diamond的髮型與服飾造型。這組合強調不是翻唱，而是在「致敬」（interpret），為現場觀眾帶來曾被Neil Diamond的歌曲感動過的回憶與體驗，透過演繹其音樂作品，注入新的活力。

　　當然電影不是在簡單販賣「Nostalgia pays」，影片下半部出現令人猝不及防的變故，Claire Sardina在車禍中失去一條腿，兩人跟整個家庭的關係頓時面臨沖擊。《Song Sung Blue：藍色情歌》向觀眾訴說的是：現實生活總有令人心碎、沮喪時刻，關鍵是置身其中如何歷練。「Lightning and Thunder」繼續全力以赴追逐夢想，用自己熱愛的歌唱事業唱盡人生百態，為他人帶來快樂同時，也超越自己人生低谷，將破碎家庭重新凝聚、甚至激勵跟他們相關的社區與樂迷群體。了解這種因音樂而產生的共鳴，大家當明白近年火熱的《中年好聲音》因何走到第4季，並有能力繼續一季一季地走下去，因為每個演出者都有其故事要述說。

