Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Titus - Tiffany藍色天空 | 錶奇立異

錶奇立異
錶奇立異
Titus
4小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　認識我的讀者都知道，我是一個比較喜歡收藏「顏色」的人。我之前提及過，我們看手錶，第一眼總是看到錶面，而錶面第一眼看到的，便是顏色。我最喜歡是人稱Tiffany Blue的淺藍色；我稱這顏色為一隻「Happy colour」，因為每次見到，不知為甚麼，總覺得帶着一股很正面的能量，就像藍天白雲一樣。

　　不用多說，Tiffany Blue這名稱的來源，是Tiffany & Co的專利顏色。市面上不少所謂Tiffany Blue的錶款，其實都只是相近的色調，並非Tiffany & Co那一隻。

　　一直以珠寶聞名的Tiffany & Co，其實過去都有做錶，甚至我也認識幾位收藏家擁有他們的手錶。只是品牌投放在手錶上的資源不多，多數推出比較簡單的fashion watch，所以不算太多人認識他們的製錶部分。

　　直至這個星期，Tiffany & Co一鳴驚人。為慶祝品牌史上第一隻計時秒錶（stopwatch）誕生160周年，他們推出了40mm的Tiffany Timer。顧名思義，是一隻計時錶。手錶以鉑金打造，並加入大量Tiffany的品牌元素：例如以品牌戒指上的鑽托為靈感的錶冠、引人注目的Tiffany Blue錶面，以及baguette diamond時標。把手錶反過來，透底錶背讓機芯美學呈現在用家眼前；自動陀更配上標誌性的黃金「石上鳥」，一點都不馬虎。

　　自2021年LVMH震驚全球的收購後，Tiffany & Co跟LVMH就成了一家人；而Tiffany & Co今次便採用了Zenith的特製El Primero 400機芯。說到計時，怎可以沒有Zenith呢！

　　這隻Tiffany Timer限量60隻，我相信很快便會清空。這隻錶的出現，是否意味Tiffany & Co正式「全軍出擊」，準備在手錶世界開闢新一章？

Titus

最Hit
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
23小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
16小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
17小時前
尖沙咀酒店謀殺及企圖自殺案 夫右頸刀傷致命 妻昏迷手持染血生果刀被捕
突發
6小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
19小時前
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
13小時前
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
60年代邵氏美人娶新抱突起波瀾 準新娘家逢巨變 星二代兒子公布婚禮新安排惹擔憂
60年代邵氏美人娶新抱突起波瀾 準新娘家逢巨變 星二代兒子公布婚禮新安排惹擔憂
影視圈
8小時前
「TVB爆紅劇」女星曾被指性慾強  拍全裸寫真告別清純  53歲慶生逆齡生長似廿歲出頭
「TVB爆紅劇」女星曾被指性慾強  拍全裸寫真告別清純  53歲慶生逆齡生長似廿歲出頭
影視圈
12小時前
更多文章
Titus - 手腕上的測速儀器 | 錶奇立異
　　這個星期，我終於買下了人生第一部車。跟買手錶一樣，經過周詳計劃、研究及觀察才買下來的。現在買到手，終於可以放鬆，好好享受了。昨天第一次「撻車」，隨着引擎的啟動，螢幕及儀錶盤逐一亮起，很有駕駛艙的感覺。這份感覺，與腕上的時計不期而遇。車上的顯示，把駕駛的節奏數字化，就像腕錶上的刻度與指針一樣。如果你有留意，你也會發現，車上那儀錶盤真的與很多手錶的設計相近。 　　所謂的速度從來都只是一種感覺
2026-01-16 02:00 HKT
錶奇立異