Titus - Tiffany藍色天空 | 錶奇立異

認識我的讀者都知道，我是一個比較喜歡收藏「顏色」的人。我之前提及過，我們看手錶，第一眼總是看到錶面，而錶面第一眼看到的，便是顏色。我最喜歡是人稱Tiffany Blue的淺藍色；我稱這顏色為一隻「Happy colour」，因為每次見到，不知為甚麼，總覺得帶着一股很正面的能量，就像藍天白雲一樣。



不用多說，Tiffany Blue這名稱的來源，是Tiffany & Co的專利顏色。市面上不少所謂Tiffany Blue的錶款，其實都只是相近的色調，並非Tiffany & Co那一隻。



一直以珠寶聞名的Tiffany & Co，其實過去都有做錶，甚至我也認識幾位收藏家擁有他們的手錶。只是品牌投放在手錶上的資源不多，多數推出比較簡單的fashion watch，所以不算太多人認識他們的製錶部分。



直至這個星期，Tiffany & Co一鳴驚人。為慶祝品牌史上第一隻計時秒錶（stopwatch）誕生160周年，他們推出了40mm的Tiffany Timer。顧名思義，是一隻計時錶。手錶以鉑金打造，並加入大量Tiffany的品牌元素：例如以品牌戒指上的鑽托為靈感的錶冠、引人注目的Tiffany Blue錶面，以及baguette diamond時標。把手錶反過來，透底錶背讓機芯美學呈現在用家眼前；自動陀更配上標誌性的黃金「石上鳥」，一點都不馬虎。



自2021年LVMH震驚全球的收購後，Tiffany & Co跟LVMH就成了一家人；而Tiffany & Co今次便採用了Zenith的特製El Primero 400機芯。說到計時，怎可以沒有Zenith呢！



這隻Tiffany Timer限量60隻，我相信很快便會清空。這隻錶的出現，是否意味Tiffany & Co正式「全軍出擊」，準備在手錶世界開闢新一章？



Titus