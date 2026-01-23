七仙羽 - 屬牛桃花旺 不宜冒險轉行 | 七仙語

屬牛的朋友在2026丙午馬年會「害太歲」，運勢上半年起伏，易招惹是非小人、爛桃花、工作受阻，但有「紫微」、「龍德」吉星貴人相助，麻煩可以化解，整體上事業財運可以平安過渡。



整體運勢：由於害太歲，上半年變動大，有「害」則被人陷害，適宜喜事沖喜，不宜重大決策，以不變應萬變，減少風波，低調、努力進修、修行。以平常心面對挑戰，不宜冒險轉行轉工，要穩步前行，下半年各方面的名利機會大增。



事業：事業上半年有些波動，但最後可以平安，仍有發展機會，尤其適合穩健投資與人脈經營，例如銷售工作。



財運：正財穩定，有少許偏財，但需謹慎理財投資。因犯太歲，建議穩健投資，例如實物保值、定期存款收息。



感情：兩極化，可能分手或結婚。單身者有機會遇短暫緣份，已婚者防爭執、小三、離婚。單身者今年桃花旺，易遇桃花，可多社交，但有伴者需防範小三，及時溝通助化解。



健康：今年壓力大，飲食不定時，影響健康，特別需注意腸胃健康，要戒酒、減壓，多放鬆。皮膚也會有些小問題，但不會影響健康。



建議用以下方法化解：



沖喜：屬牛凶星有暴敗、天厄、六害、歲煞、天煞、吞陷。宜一喜擋三災，考慮結婚、添丁、置業可將相沖及犯太歲的影響降到最低。



求穩：大的計劃、決定不要做，一切要求穩，避免因小失大，造成更大的損失。



保持低調，每一次的曝光，都會加重煞星的能量，今年穩中求進，不宜冒進，慎防官非是非小人。



化煞：太歲年更要多行善，也可捐血、洗牙、驗血化解血光之災，多些出席喜慶活動。



七仙羽