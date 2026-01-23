Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

七仙羽 - 屬牛桃花旺 不宜冒險轉行 | 七仙語

七仙語
七仙語
七仙羽
4小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　屬牛的朋友在2026丙午馬年會「害太歲」，運勢上半年起伏，易招惹是非小人、爛桃花、工作受阻，但有「紫微」、「龍德」吉星貴人相助，麻煩可以化解，整體上事業財運可以平安過渡。

　　整體運勢：由於害太歲，上半年變動大，有「害」則被人陷害，適宜喜事沖喜，不宜重大決策，以不變應萬變，減少風波，低調、努力進修、修行。以平常心面對挑戰，不宜冒險轉行轉工，要穩步前行，下半年各方面的名利機會大增。

　　事業：事業上半年有些波動，但最後可以平安，仍有發展機會，尤其適合穩健投資與人脈經營，例如銷售工作。

　　財運：正財穩定，有少許偏財，但需謹慎理財投資。因犯太歲，建議穩健投資，例如實物保值、定期存款收息。

　　感情：兩極化，可能分手或結婚。單身者有機會遇短暫緣份，已婚者防爭執、小三、離婚。單身者今年桃花旺，易遇桃花，可多社交，但有伴者需防範小三，及時溝通助化解。

　　健康：今年壓力大，飲食不定時，影響健康，特別需注意腸胃健康，要戒酒、減壓，多放鬆。皮膚也會有些小問題，但不會影響健康。

　　建議用以下方法化解：

　　沖喜：屬牛凶星有暴敗、天厄、六害、歲煞、天煞、吞陷。宜一喜擋三災，考慮結婚、添丁、置業可將相沖及犯太歲的影響降到最低。

　　求穩：大的計劃、決定不要做，一切要求穩，避免因小失大，造成更大的損失。 

　　保持低調，每一次的曝光，都會加重煞星的能量，今年穩中求進，不宜冒進，慎防官非是非小人。

　　化煞：太歲年更要多行善，也可捐血、洗牙、驗血化解血光之災，多些出席喜慶活動。

七仙羽

最Hit
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
23小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
16小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
17小時前
尖沙咀酒店謀殺及企圖自殺案 夫右頸刀傷致命 妻昏迷手持染血生果刀被捕
突發
6小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
19小時前
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
13小時前
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
60年代邵氏美人娶新抱突起波瀾 準新娘家逢巨變 星二代兒子公布婚禮新安排惹擔憂
60年代邵氏美人娶新抱突起波瀾 準新娘家逢巨變 星二代兒子公布婚禮新安排惹擔憂
影視圈
8小時前
「TVB爆紅劇」女星曾被指性慾強  拍全裸寫真告別清純  53歲慶生逆齡生長似廿歲出頭
「TVB爆紅劇」女星曾被指性慾強  拍全裸寫真告別清純  53歲慶生逆齡生長似廿歲出頭
影視圈
12小時前
更多文章
七仙羽 - 屬鼠之士 馬年易破財宜求穩 | 七仙語
　　屬鼠的朋友在2026丙午馬年將會「沖太歲」，是12生肖當中相沖比較嚴重的生肖，整年運勢變化多端。包括事業、財運、官非、投資、感情、健康、住家、家人等，都面臨重大變動。 　　除了犯太歲，屬鼠在2026年的凶星有大耗、天哭、歲破、破碎、災煞、闌干，被這些衰星影響，整年運程不太順利，今年要求穩、求靜。 　　整體運勢：由於沖太歲，變動大，有「沖」則動，適宜喜事沖喜，不宜重大決策，以不變應萬
2026-01-16 02:00 HKT
七仙語