林靜 - 粵東磁廠 | 紅棉樹下

林靜
1小時前
生活 專欄
　　丹麥朋友一家來香港過聖誕新年，與他們嘗遍燒臘、點心、雞蛋仔等地道美食，離開前想買一些有香港特色的瓷器。在網上搜尋良久，最後鎖定了位於九龍灣的粵東磁廠。

　　踏進磁廠那一刻，不止友人驚歎，連我這個地道香港人也被嚇了一跳。店內像一座時光藏寶庫，從地面層層疊疊至天花板的架子上，擺滿了色彩絢爛、金線勾勒的廣彩瓷器。牡丹纏枝、龍鳳呈祥、花鳥百蝶，在燈光下流光溢彩，彷彿每一件都在無聲述說嶺南工匠的手藝與心思。友人一家雙眼發亮，立刻像尋寶般散開，細看每隻碗碟瓶罐上的故事。

　　粵東磁廠的前身是成立於1928年的「錦華隆廣彩磁廠」，戰後改名為「粵東磁廠」。1986年遷至九龍灣現址，又歷經將近四十個寒暑。

　　1970年代至90年代，是香港廣彩全盛期，壽字花心、廣東玫瑰（Canton Rose）、壽桃，都是那時代的流行圖案。

　　友人面對心頭愛，現實的煩惱隨之而來，易碎的瓷器，如何跨越8000公里航程？最後只能將那金絲大碗輕輕放回架上，眼神滿是遺憾。

　　他們上周回到丹麥，傳來戰利品的照片，麵碗、筆筒、花瓶、筷子托，與北歐家居的布置出奇地匹配。這只是開始，日後來港相信粵東磁廠會是他們必去「景點」。

