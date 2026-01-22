KellyChu - 「賽馬會自然保育中心」料每年吸引4.2萬客 | Executive日記

嘉道理農場暨植物園昨日正式啟用「賽馬會自然保育中心」，新大樓既有能容納逾百名員工嘅辦公室，亦有更多空間為公眾提供教育設施，預計將每年惠及逾4.2萬人次。大樓設計以可持續發展為核心理念，順應梯田山坡角度而建，隱身於自然景觀之中，並營造出兼顧人類與野生動物嘅綠色空間，同時採用多項節能設計，獲綠建環評新建建築暫定金級標準。



獲綠建環評金級認證



「賽馬會自然保育中心」由賽馬會慈善信託基金捐助、嘉道理基金會撥款興建。政務司司長陳國基、賽馬會副主席黃嘉純及嘉道理農場暨植物園主席麥哥利等嘉賓昨天主禮開幕儀式，並將6隻經野生動物拯救中心治療後康復嘅本地原生珠頸斑鳩野放，以紀念中心開幕。



陳國基致辭時指，政府一直致力保護香港生物多樣性與環境，上月更新嘅香港《生物多樣性策略及行動計劃》，既反映全球目標，也呼應國家保育戰略，為香港未來十年嘅自然保護與可持續發展工作勾劃出清晰藍圖。



黃嘉純表示，可持續發展係賽馬會慈善信託基金嘅9項策略範疇之一，對「賽馬會自然保育中心」嘅捐助體現馬會對可持續發展及構建宜居香港嘅承擔。



該中心樓高4層，由上至下包含眾多綠色建築元素，包括綠色屋頂、採光天窗、低輻射玻璃及太陽能供熱系統；亦有為昆蟲及小型動物而設嘅生態格網牆、鳥箱、蝙蝠箱，並種植多種原生植物。日後將舉辦各類公眾教育活動，以推廣保育及環境意識，預計每年惠及逾4.2萬人次。



KellyChu



中心順應梯田山坡角度而建。