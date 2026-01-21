林志秀 - 中醫藥調治 健脾消痞有法 常見功能性消化不良 | 中大說中醫

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

1小時前
香港人生活節奏急速，不論在職人士、學生或照料家庭的主婦，都有各自的壓力來源，若日常再加上食無定時或飲食失衡，很容易令消化系統出問題。中醫對於治療「功能性消化不良」有系統性的醫理，乃改善症狀、鞏固機能的治本之選。

文：林志秀　圖：資料圖片

不少讀者可能有過這樣的經歷：飯後上腹部脹得難受，沒吃幾口就覺得飽脹，還常常伴有噯氣連連、惡心欲吐的感覺，但做了胃腸鏡等檢查後，結果卻顯示「一切正常」。如果你正被這些症狀困擾，且長期反覆發作，你很可能遇上了「功能性消化不良」（Functional Dyspepsia，FD），即相當於中醫所說的「胃痞」。簡單來說，就是胃腸的功能「失調」了，而不是胃腸本身的器質性和結構性「壞了」。

進行檢測化驗難查證

　　功能性消化不良是一種很常見的功能性胃腸病，據統計，功能性消化不良在普通人群中的患病率高達10%至30%，尤其在快節奏、高壓力的現代生活中，越來越多人受其困擾。

　　功能性消化不良為長期反覆發作，以餐後飽脹（吃完飯就覺得肚子脹得難受不適）、早飽感（剛吃幾口就覺得飽脹不適，或明明沒吃多少就覺得飽脹不適）、中上腹痛、中上腹燒灼感為主要的消化不良症狀，也可見脹氣、噯氣、惡心和嘔吐等症狀，進行胃鏡或血液生化檢查，卻未發現可解釋消化不良症狀的器質性（比如胃炎、潰瘍、腫瘤等）、系統性或代謝性疾病的證據，換句話說是查無實據的消化不良。

　　功能性消化不良發病原因複雜，最常見的發病原因為胃腸動力障礙、焦慮抑鬱、胃腸內臟高敏感性、十二指腸炎症等。發病時，多是多種因素同時起作用，導致其治療效果有限，成為一個醫學界的難題。

延誤治療易誘併發症

　　功能性消化不良若長期得不到有效的治療，則會出現營養吸收障礙、生活品質下降、心理影響，以及長期併發症的風險。

　　關於此症該如何調治？首先，需要培養有規律的作息時間，改善睡眠品質，培養定時定量的飲食習慣，避免辛辣刺激性食物、酒精飲品等，同時保持心情愉悅。其次，正確認識功能性消化不良的特點，它不是一般的消化不良，通常需要治療8至12周，甚至更長期的治療。

　　另外，接受中醫藥治療是一個不錯的選擇，中醫藥對功能性消化不良的治療具有多種優勢，因為中藥多為複方，含有多種起效作用的化學成分，能同時對抗功能性消化不良發病的多種因素。

脾虛氣滯胃痞者適用

　　在眾多中藥處方中，枳朮丸是一張用於治療功能性消化不良的代表處方，該方由金代名醫張元素所創，具有健脾消食、行氣消痞等功效，臨床上用於治療功能性消化不良有理想的效果，藥理實驗也證明，其具有增強胃腸道動力，抑制胃腸道炎症的作用。

　　另外，香港的中醫診所也有類似枳朮丸組成和功效的中成藥銷售，適合脾虛氣滯的胃痞，症見納呆、嘔吐、反胃、反酸等患者服用。

參與臨床

治療研究

　　目前，香港中文大學開展一項枳朮寬中膠囊治療難治性功能性消化不良的臨床研究，歡迎大家諮詢。如想了解更多關於枳朮寬中膠囊治療難治性功能性消化不良臨床研究，歡迎致電：3505 3476查詢。

香港中文大學
中醫學院院長
林志秀   教授
 

功能性消化不良患者，日常宜定時定量進食外，還應避免辛辣刺激性食物、酒精飲品等。
餐後飽脹，即吃完飯便覺肚子脹得難受不適，是功能性消化不良的常見症狀之一。
脾虛氣滯的胃痞，症見納呆、嘔吐、反胃、反酸等，適宜以枳朮丸調治。
林志秀 教授
